Доля ипотеки при покупке жилья в новостройках Петербурга за месяц выросла до 42%

За последний месяц зимы доля ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках Санкт-Петербурга выросла на 7 п. п. и достигла 42% от общего количества ДДУ. Спрос на жилье первичной недвижимости вырос на 29%, сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе доля ипотеки опустилась до критичного уровня в 35%. Рост показателя в феврале отчасти обусловлен решением проблемы с банковскими лимитами на выдачу семейной ипотеки, ростом компенсации недополученных банками доходов за выдачу кредитов на покупку жилья с господдержкой, снижением надбавок к коэффициентам риска.

Количество договоров долевого участия за месяц выросло на 29% и достигло чуть более 2,5 тыс. штук (98 тыс. кв. м). При этом объем предложения остается стабильным — 1,6 млн кв. м, 35,7 тыс. лотов.

«Предполагаем, что по мере снижения ключевой ставки и доходности депозитов, рекордный объем сбережений физических лиц частично может перейти в недвижимость с 2027 года»,— заявила директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Елизавета Конвей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девелоперу ГК «Самолет» одобрили реализацию двух новых проектов в Петербурге.

Татьяна Титаева