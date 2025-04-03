Cosmos запустили в Тихвин

Один из крупнейших российских гостиничных операторов Cosmos Hotel Group может заняться строительством нового отеля в Тихвине Ленинградской области. Интерес к внутреннему туризму растет. Однако, предупреждают эксперты, выбранное место не отличается развитой туристической инфраструктурой и не сможет привлечь стабильный турпоток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group зарегистрировал новую проектную компанию ООО «Космос Отель Тихвин», следует из данных СПАРК. Новая структура создана для развития туристических проектов в Тихвине, сообщил “Ъ” президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Сам проект, по его словам, находится на ранней стадии проработки.

Cosmos Hotel Group, контролируемая структурами АФК «Система», является одним из крупнейших гостиничных операторов в России. В ее управлении находится 36 отелей с общим номерным фондом более 10 тыс. номеров. Компания занимается развитием туроператорского бизнеса на внутреннем и въездном рынках.

В случае если Cosmos Hotel Group решит заниматься строительством нового отеля, то компания вложит либо свои средства, либо привлечет соинвестора, считает операционный директор департамента стратегического консалтинга консалтинговой компании Nikoliers Игорь Кокорев. Большинство отелей оператора находятся в его собственности, поэтому и этот проект может пополнить его портфель активов, предполагает заместитель директора отдела стратегического и управленческого консалтинга консалтинговой компании CORE.XP Ксения Непомнящих. Не исключено, что гостиничный оператор будет управлять уже готовым объектом, заключив соответствующий договор с его собственником, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако в Тихвинском районе, где Cosmos Hotel Group планирует начать новый проект, гостиничная и туристическая инфраструктура менее развита, чем в других районах Ленинградской области, отмечает Марина Смирнова. Выбор именно этой локации обусловлен перспективами развития в регионах, где есть потребность в создании небольших качественных гостиниц, поясняет Александр Биба.

Однако единственным пунктом назначения в этой локации является Тихвинский монастырь, который не сможет обеспечить стабильный туристический поток для отеля, считает управляющий партнер консалтинговой компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Тем не менее открытие гостиницы от крупного оператора может простимулировать дополнительный поток туристов в этот район, добавляет Ксения Непомнящих.

Согласно Росстату, за прошлый год в средствах размещения Ленинградской области суммарно остановились 1,6 млн человек. Год к году показатель сократился на 2,6%

В этом году негативный тренд сохранился. В январе поток гостей достиг 124,5 тыс. человек, потеряв год к году 3,1%.

В этих условиях наиболее выгодным решением для Cosmos Hotel Group будет построить гостиницу уровня «четыре звезды» с номерным фондом около 120 номеров, поскольку такой объект сможет получить льготное кредитование, отмечает Игорь Кокорев. Скорее всего, это будет крупный отель загородного формата с развитой инфраструктурой, предполагает партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. Строительство такого отеля обойдется в 2,7 млрд руб., подсчитала Марина Смирнова. А окупится такой объект не менее чем за 15–18 лет, отмечает Станислав Ивашкевич.

По данным CMWP, объемы ввода гостиничной недвижимости в Ленинградской области по итогам 2024 года составили 250 номеров, уже к концу 2025 года показатель увеличится в десять раз, до 2 тыс. номеров. Средняя стоимость номера в Санкт-Петербурге за аналогичный период возросла на 19,1% год к году, до 7,2 тыс. руб. в сутки, следует из данных Hotel Advisors в выборке Nikoliers. Такая динамика обусловлена ростом цены на размещение в пятизвездных гостиницах: показатель за 2024 год вырос на 41% год к году, до 18,6 тыс. руб. в сутки. В отелях уровня «четыре звезды», по подсчетам консультантов, показатель за аналогичный период вырос на 12,6% год к году, до 6 тыс. руб. в сутки.

София Мешкова, Александра Мерцалова