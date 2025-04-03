Чуть помедленнее, цены

Первичное жилье в Черноземье продолжает дорожать: наиболее значительный рост показали Курск и Тамбов — +44% и +39% за март. Остальные города продемонстрировали более сдержанный рост цен, что отражает общую тенденцию на российском рынке. Меньше всего выросла стоимость нового жилья в Белгороде — на 8%. Не считая ситуаций в приграничных регионах, эксперты называют рынок первичной недвижимости устойчивым, несмотря на заграждающую ставку.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованиям «Домклика» (сервис Сбербанка), в феврале 2025 года средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Белгородской области составила 118,1 тыс. руб., что на 1,6% превышает январское значение. В феврале прошлого года «квадрат» первичного жилья оценивался в 107,4 тыс. руб., рост цены за год составил 10%. Цена «квадрата» нового жилья на первичном рынке в Воронежской области достигла 121,1 тыс. руб., что на 1,4% выше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале прошлого года (106,3 тыс. руб.).

В Курской области аналогичный показатель в феврале составил 111,2 тыс. руб. (+2,2% к январю и +15% к февралю прошлого года). В Липецкой области «квадрат» первичной недвижимости в феврале оценивался в 98,9 тыс. руб., что лишь на 0,3% превышает январские значения. Год к году стоимость тоже выросла незначительно — на 4,6% (с 94,6 тыс. руб.). В Орловской области февральская цена метра составила 85,9 тыс. руб., увеличившись на 0,8% относительно января и на 15% к февралю 2024-го. В Тамбовской области средняя стоимость квадратного метра — 98,9 тыс. руб. (+0,8% к январю, +16,8% год к году).

В марте, по данным «Циан. Аналитики», цены продолжили расти. В Белгороде цена за квадратный метр жилья в новостройках достигла 129 тыс. руб. (против 120 тыс. руб. годом ранее), увеличившись на 8%, в Курске — 148 тыс. руб. против 103 тыс. руб. в прошлом году, рост на 44%. В Воронеже цены на квартиры в новостройках также выросли: в марте стоимость «квадрата» достигла 136 тыс. руб., что на 16% больше показателей прошлого года (117 тыс. руб.). В Липецке показатель составил 105 тыс. руб. против 90 тыс. руб. (+17%), в Орле — 100 тыс. руб. (+9%, 92 тыс. руб.), в Тамбове — 114 тыс. руб. (+39%, 82 тыс. руб.).

«Кардинальных отличий в динамике цен в регионах Черноземья относительно РФ в целом нет. Единственные исключения — намного более медленный рост в Белгороде и, напротив, опережающий на 34 пп. среднестрановые показатели рост в Курске. Причины этой динамики в указанных локациях находятся за пределами собственно рыночных факторов»,— говорят в «Циан. Аналитике».

«Рынок недвижимости Воронежа отличается одним из самых высоких объемов предложения новостроек среди городов-миллионников. Часть из этих объектов пополняет фонд вторичного жилья, а также выходит на рынок долгосрочной аренды. В городе сформировался рынок покупателя и арендатора — у них есть возможность выбирать из интересующих вариантов, а также договариваться о лучших условиях. При этом приобретение первичной и вторичной недвижимости происходит по разным сценариям: площади в новостройках чаще покупают в ипотеку, а готовое жилье — без привлечения заемных средств»,— отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. По данным ресейл-площадки, предложение на рынке воронежских новостроек увеличилось в 3,2 раза.

«После завершения программы ипотеки с господдержкой летом 2024 года спрос на первичном рынке временно снизился. Восстановление интереса к новостройкам связано в том числе с тем, что девелоперы адаптируются к новым условиям. Начиная со второй половины прошлого года они стали чаще предлагать потенциальным покупателям акции, спецпредложения и рассрочки. Это помогает поддерживать стабильный спрос на новое жилье»,— отметили в «Яндекс Недвижимости».

Рост цен влияет на долгосрочную стратегию покупателей с точки зрения выбора жилья по площади, рассказали «Ъ-Черноземье» в «СЗ “Развитие”». «Если раньше (в 2000-х или начале 2010-х) покупатели рассматривали свою первую квартиру как долгосрочное приобретение — “семейное гнездо”, то в наше время все чаще приходится прибегать к решению жилищного вопроса в два этапа. Сначала семья или молодая пара покупает доступную квартиру небольшой площади — 30–50 кв. м. Стоимость такого объекта недвижимости со временем растет, выплачивается ипотека, и квартира становится подспорьем для приобретения жилья большего размера»,— отметили представители застройщика.

Анна Швечикова