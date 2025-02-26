Курск на вторичку

Готовое жилье в Черноземье в январе 2025 года подорожало: наиболее значительный рост — почти на треть — показал Курск. Остальные города продемонстрировали более сдержанное увеличение цен, что отражает общую тенденцию на рынке готового жилья в конце 2024-го и начале 2025 года. Средняя стоимость «квадрата» остается самой высокой в Воронежской области. Эксперты считают рынок вторичной недвижимости устойчивым и роста цен на нее не прогнозируют.

Цены на вторичное жилье в Черноземье демонстрируют относительную стабильность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости в шести облцентрах Черноземья в январе 2025 года составила 101,9 тыс. руб. за кв. м, прибавив к аналогичному периоду прошлого года 10,1%. Такие данные приводят в «Циан.Аналитике».

Так, в Белгороде средняя цена квадратного метра увеличилась с 101,9 тыс. руб. в январе 2024 года до 103,5 тыс. руб. (1% — к декабрю прошлого года, 2% — к январю 2024-го). Воронеж показал более значительный рост: с 99,4 тыс. руб. до 109,4 тыс. руб. (1% — за месяц, 10% — год к году). На курское вторичное жилье стоимость выросла с 86,9 тыс. руб. до 113,1 тыс. руб., что стало рекордным скачком среди рассматриваемых городов (7% — за месяц, 30% — за год). В Липецке цены поднялись с 87,9 тыс. руб. до 94,5 тыс. руб. (1 и 8% соответственно), а в Тамбове — с 93,2 тыс. руб. до 99,9 тыс. руб. (1 и 7%). В Орле стоимость квадратного метра жилья увеличилась с 88,3 тыс. руб. до 91,4 тыс. руб. (4 и 2% соответственно).

Согласно данным аналитического центра «Домклик», в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в макрорегионе демонстрировала разнонаправленную динамику. В двух областях зафиксировано снижение: в Белгородской показатель составил 77,4 тыс. руб., снизившись на 0,3% по сравнению с ноябрем, а в Воронежской — 87,2 тыс. руб. (снижение к уровню предыдущего месяца на 0,4%). В Липецкой области подорожание произошло на 0,8%, (до 72,9 тыс. руб.), в Тамбовской и Орловской областях — на 0,3% (74,8 тыс. руб.) и 0,1%, (72,9 тыс. руб.), в Курской области — на 1,4% до 84 тыс. руб.

«Колебания цен в этих регионах незначительны и соответствуют средним по регионам России»,— резюмируют аналитики.

«Сравнивать средние цифры по динамике цен в городах Черноземья со средними по стране или с цифрами за 2023 год затруднительно из-за наличия в выборке цифр по Курску, где есть нерыночный фактор в ценообразовании из-за высокого спроса, возникшего в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Без Курска цифры в регионе укладываются в общестрановые тренды»,— отметил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

С ним согласна руководитель агентства недвижимости «4 Комнаты» Наталия Колесникова. «Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Тамбова составляет от 95-110 тыс. руб. за кв. м. Отдельная ситуация сложилась в Курске, рост стоимости жилья составил 7-8% в месяц при полном отсутствии хороших предложений (квартиры распродаются до выхода в рекламу). Большой пул квартир покупается за счет сертификатов (выдаются жителям региона, потерявшим свое жилье в результате обстрелов ВСУ.— «Ъ-Черноземье»)»,— отметила она.

По данным «Этажей Воронеж», в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России достигла 110 тыс. руб., увеличившись на 2,49% по сравнению с ноябрем и на 10% в годовом выражении. «В Курске средняя стоимость за 1 кв. м на вторичном рынке в декабре составила 91 тыс. руб., причем резкий скачок мы наблюдали именно в течение месяца, так как на начало декабря она составляла 86 тыс. руб., то есть +5,8% в течение трех недель декабря. По отношению к ноябрю 2024 года (на конец месяца) динамика в декабре составила +12,3%. Если смотреть декабрь прошлого года по отношению к декабрю 2023 года, то рост стоимости составил 13,75%»,— рассказала заместитель директора по продажам «Этажей Воронеж» Мария Зинина.

Она отметила неожиданное резкое падение цен на вторичное жилье в Тамбове: квадратный метр подешевел на 29,11% в течение декабря по отношению к началу ноября. Это, по данным госпожи Зининой, стало самым существенным снижением среди обозначенных городов. В итоге «квадрат» стоил 79 тыс. руб. В сравнении с декабрем 2023 года динамика была менее значительной — снижение на 1,25%.

Наталия Колесникова напомнила, что на вторичном рынке сделки идут «почти без ипотеки»: «Или если берут ипотеку, то это 1,5–2 млн руб., чтобы ежемесячный платеж не превышал 30–40 тыс. руб. Скорее всего, стоит ожидать “скрытого снижения цен”: в объявлениях цена может расти, но за столом переговоров путем торга существенно снижаться. Формально рост стоимости может быть в рамках погрешности от 0,1 до 3%, но по факту, скорее всего, будет снижение».

Анна Швечикова