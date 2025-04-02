ОМОН «Меч» задержал в Подмосковье подростков, взламывавших релейные шкафы

В Подольске (Московская область) задержаны трое подростков, подозреваемых в повреждении релейных шкафов на 51-м километре участка железнодорожной линии между станциями Подольск и Гривно Курского направления. Операция проводилась сотрудниками МВД и ФСБ России, силовую поддержку оказал ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росгвардии Фото: Пресс-служба Росгвардии

Трое жителей Подольска 2009 года рождения признались, что согласились выполнить полученное посредством мессенджера от неизвестного им человека задание за денежное вознаграждение в размере 23 тыс. руб.

При обыске в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает один из подростков, был обнаружен гвоздодер, использованный для взлома шкафа. В телефоне другого задержанного найдена видеозапись поджога.

Возбуждено уголовное дело.

Александр Александров