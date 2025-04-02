Главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов

Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел» заключил контракт с Игорем Шалимовым, который на неопределенный срок займет должность главного тренера команды. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Шалимов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Игорь Шалимов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

56-летний тренер ранее возглавлял такие команды, как «Краснодар», «Ахмат», «Краснознаменск», «Уралан», «Химки» и «Урал».

В качестве игрока господин Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака», выигрывал первенство Европы в составе национальной «молодежки», признавался лучшим легионером чемпионата Италии как игрок команды «Фоджа» и впоследствии в «Интере» получал серебряные медали серии А, выигрывал Кубок УЕФА.

30 марта «Факел» сообщил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Пятибратова. В клубе уточнили, что он увольняется по собственному желанию. Господин Пятибратов принял решение оставить клуб во второй раз, в этом году — после пяти поражений подряд. О его последней отставке стало известно после того, как воронежцы проиграли «Краснодару» на выезде со счетом 5:0.

Подробнее об отставке Дмитрия Пятибратова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова