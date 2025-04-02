Папка Карло

В среду, 2 апреля, в Мадриде начался громкий процесс над главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский специалист, в тренерском послужном списке которого имеются выдающиеся достижения, такие как рекорд по числу побед в Лиге чемпионов, обвиняется в сокрытии доходов от налогообложения. Власти считают, что он недоплатил в казну более €1 млн. За это прокуратура потребовала приговорить 65-летнего Анчелотти к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы. Однако, как показывает практика, такого рода дела в Испании обычно завершаются относительно мягкими решениями, не связанными с тюремным заключением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Анчелотти (в центре)

Фото: Ana Beltran / Reuters Карло Анчелотти (в центре)

Фото: Ana Beltran / Reuters

В суде Мадрида в среду стартовало рассмотрение открытого в прошлом году дела. В его рамках главного тренера «Реала» Карло Анчелотти обвиняют в сокрытии доходов от налогообложения. По версии обвинения, итальянский специалист создал сеть подставных компаний, зарегистрированных вне испанской юрисдикции, через которые проводил доходы, получаемые от реализации имиджевых прав, а также коммерческой эксплуатации принадлежащей ему недвижимости. В материалах упоминается ряд зарегистрированных в офшорах юридических лиц, подконтрольных Анчелотти, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, а просто выступали в роли прокладок. Урон, нанесенный испанскому бюджету, прокуратура оценила в €1,062 млн.

Инкриминируемые Карло Анчелотти деяния были совершены еще в середине прошлого десятилетия, в 2014 и 2015 годах, то есть в период его первого появления в «Реале». Мадридцев итальянский специалист тренировал с 2013 по 2015 год, а вернулся в команду в 2021-м. По версии властей, Анчелотти в тот период был испанским налоговым резидентом, хотя сам тренер это отрицает. Значит, он был обязан отчитываться не только о доходах, полученных в Испании, как он, собственно, и делал, отражая в налоговых декларациях зарплату, получаемую в «Реале», но и о других поступлениях.

Прокуратура полагает, что тяжесть деяний итальянца вполне тянет на то, чтобы он был подвергнут реальному лишению свободы. Обвинение запросило для итальянца четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Карло Анчелотти хотя и не может соревноваться в популярности с играющими звездами футбола, такими как Лионель Месси или Криштиану Роналду, является все же очень узнаваемой персоной. Он единственный футбольный тренер в истории, который приводил к победе команды во всех чемпионатах «большой пятерки» (в нее входят первенства Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) — «Челси», «Реал», «Милан», «Баварию» и ПСЖ. Кроме того, он единственный наставник, которому удалось пять раз выиграть Лигу чемпионов (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»). Так что имиджевые права Анчелотти действительно чего-то стоят.

Сам Карло Анчелотти вину, точнее, наличие в своих действиях умысла, не признает. В первый день процесса тренер заявил, что вовсе не он придумал «сложную и многоступенчатую», как следует из собранных обвинением документов, схему ухода от налогов. Такой вариант оплаты ему якобы предложило руководство «Реала». Он добавил, что «все футболисты делали это». «Когда клуб предложил мне это, я свел "Реал" со своим советником. Я не занимался этим, поскольку мне вообще никогда так не платили. Да и вообще я ничего в этом не понимаю,— сказал Карло Анчелотти.— Я никогда не думал, что что-то не так, и не имел намерения обманывать».

Когда Карло Анчелотти говорит, что «все футболисты делали это», он не сильно преувеличивает.

В Испании в предыдущем десятилетии среди звезд спорта и шоу-бизнеса действительно была популярна ровно та же схема «оптимизации» налогообложения, на которой попался итальянец.

Аналогичные дела возбуждались в отношении, например, двух легенд футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также еще одного популярного тренера, Жозе Моуринью. Плюс в схеме с использованием офшоров была уличена исполнительница популярной музыки Шакира (с 2011 по 2022 год она была в отношениях с защитником «Барселоны» Жераром Пике и жила в основном в Испании).

Все они были признаны виновными в совершении налогового преступления. Но ни разу дело не дошло до реального лишения свободы. Криштиану Роналду получил два года условно и заплатил штраф €19 млн. Лионель Месси просто заплатил штраф €4,1 млн, Жозе Моуринью оштрафовали на €2 млн, а Шакире пришлось расстаться с €7,5 млн. Иными словами, у Карло Анчелотти куда больше шансов в шестой раз выиграть Лигу чемпионов («Реал» вышел в четвертьфинал текущего турнира, в котором в апреле сразится с «Арсеналом»), чем сесть в тюрьму. Но заплатить испанской казне, похоже, придется в любом случае.

Александр Петров