Елена Владимировна Бондарчук

Родилась 31 августа 1973 года. Получила высшее образование в Московском инженерно-физическом институте по специальности «инженер-физик». Работала в американской Clear Water, которую потом купила Nestle. Уже в составе Nestle стала руководителем проекта реконструкции завода корпорации в Домодедово. Через два года после открытия завода в 2000 году уволилась и основала собственную компанию «Акватек», продала ее в 2008 году. В 2004 году начала работать с Андреем Шарковым, совладельцем PNK Group (сейчас — NK Group), в 2005 году стала партнером компании, в 2011 году вышла из состава акционеров.

В 2013 году основала ГК «Ориентир». Также является акционером в компаниях АО «Концерн ГРАНИТ», ООО «НПО "Квантовые технологии"» и ООО «Квантом», работающих в сферах искусственного интеллекта, IT-технологий, связи (в том числе квантовой) и экологии. Замужем, имеет троих детей.