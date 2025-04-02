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Коммерсантъ FM
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Группа компаний «Ориентир»

Company profile

Учреждена Еленой Бондарчук в 2013 году. С момента основания компанией реализовано более 1,5 млн кв. м недвижимости. Сейчас в стадии строительства находится четыре проекта общей площадью 350 тыс. кв. м. В планах развитие большого логопарка площадью 550 тыс. кв. м на юге Подмосковья.

Среди клиентов компании — Ozon, X5 Group, продуктовая сеть «Лента» и другие. По собственным данным «Ориентира», выручка компании в 2023 году составила 13,5 млрд руб., за девять месяцев 2024 года — 8 млрд руб.

  • Газета «Коммерсантъ» №60 от 03.04.2025, стр. 10

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