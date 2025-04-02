Группа компаний «Ориентир»

Учреждена Еленой Бондарчук в 2013 году. С момента основания компанией реализовано более 1,5 млн кв. м недвижимости. Сейчас в стадии строительства находится четыре проекта общей площадью 350 тыс. кв. м. В планах развитие большого логопарка площадью 550 тыс. кв. м на юге Подмосковья.

Среди клиентов компании — Ozon, X5 Group, продуктовая сеть «Лента» и другие. По собственным данным «Ориентира», выручка компании в 2023 году составила 13,5 млрд руб., за девять месяцев 2024 года — 8 млрд руб.