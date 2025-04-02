Путин поручил блокировать звонки мошенников через антифрод-платформу

Президент Владимир Путин призвал правительство и Банк России создать единый механизм борьбы с мошенничеством. В частности, глава государства счел необходимым ввести блокировку звонков злоумышленников. Как один из инструментов предлагается использовать антифрод-платформу (государственная информационная система, предназначенная для противодействия правонарушениям).

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений… в целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям и обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений»,— говорится в документе по итогам совещания с членами правительства 5 марта.

В числе прочего президент поручил создать единый механизм оповещения кредитных организаций операторами связи о действиях мошенников и внедрить в общеобразовательные программы курсы по финансовой грамотности.

Накануне, 1 апреля, Владимир Путин подписал закон, ужесточающий борьбу с мошенничеством. Документ запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

25 марта Госдума приняла разработанный правительством законопроект о противодействии кибермошенничеству сразу во втором и третьем чтениях. 27 марта закон одобрил Совет федерации.

Подробности — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».