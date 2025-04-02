Лавров: Россия выступает за наращивание оборонного сотрудничества с Вьетнамом

В Москве заинтересованы в наращивании сотрудничества с Вьетнамом в сферах обороны и безопасности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. Глава МИД Вьетнама также заявил об интересе Ханоя к развитию связей в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании сотрудничества в области обороны и безопасности»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров напомнил, что в конце прошлого года была завершена работа над конвенцией о киберпреступности. По словам дипломата, российская сторона приветствует инициативу Вьетнама провести церемонию подписания первого в истории юридически обязательного инструмента в сфере международно-информационной безопасности на территории Вьетнама.

Напомним, 24 декабря Генеральная ассамблея ООН консенсусом одобрила разработанную по инициативе России конвенцию против киберпреступности. Это первый в истории универсальный международный договор в области информационной безопасности. Церемонию подписания конвенции планируется провести в Социалистической Республике Вьетнам в 2025 году.

В июне 2024 года Вьетнам посетил президент РФ Владимир Путин, в Ханое он встретился с президентом То Ламом. В сентябре председатель парламента республики Чан Тхань Ман приезжал в Москву, где провел переговоры с господином Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

О визите российского президента во Вьетнам — в материале «Ъ» «Ханоев ковчег».

Анастасия Домбицкая