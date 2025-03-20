Скончался прокурор Новоусманского района Воронежской области

Прокурор Новоусманского района Воронежской области Илья Мязин скончался в возрасте 37 лет. Он ушел из жизни 12 марта после борьбы с онкологией. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Мязин

Фото: Прокуратура Воронежской области Илья Мязин

Фото: Прокуратура Воронежской области

Илья Мязин родился в 1987 году, получил юридическое образование в Воронежском госуниверситете. В прокуратуре работал с 2009 года, занимал должности помощника прокурора Железнодорожного района Воронежа, заместителя воронежского межрайонного природоохранного прокурора, с мая 2018-го работал помощником прокурора области по особым поручениям. У господина Мязина осталась дочь.

Новоусманским прокурором Илья Мязин был назначен в марте 2020 года.

Алина Морозова