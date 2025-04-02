В Иглинском районе расследуют гибель разнорабочего

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование гибели 60-летнего работника ООО «Обзор», сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, 27 марта на производственной площадке в Иглинском районе разнорабочий занимался сортировкой подачи горбыля в станок. После загрузки заготовки в механизм ее вдруг выбросило, и работника ударило доской в живот. Пострадавший скончался на месте.

ООО «Обзор», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Уктеево в июне 2013 года. Компания занималась производством деревянной тары. Владельцы — Константин Савин и Артем Коренев. Выручка в 2024 году составила 82,1 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Майя Иванова