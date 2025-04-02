Белгородец Федор Емельяненко получил степень кандидата педагогических наук

Многократный чемпион мира по смешанному боевому единоборству Федор Емельяненко получил степень кандидата педагогических наук в НИУ БелГУ, сообщили в пресс-службе вуза. Диплом ему вручили на заседании ученого совета университета 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ» Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Ректор Евгения Карловская отметила, что Федор Емельяненко стал «выдающимся выпускником» и пожелала ему успехов в научной деятельности. Диссертацию на тему «Воспитание духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве на учебно-тренировочном этапе» господин Емельяненко защитил в конце 2024 года.

«Выражаю глубокую благодарность ректору и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь в стенах родного университета», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Господин Емельяненко завершил спортивную карьеру в 2023 году. Он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. В 2019 году, подписав контракт с Bellator, боец неоднократно заявлял о намерении завершить карьеру после реванша с Райаном Бейдером. Тогда «Ъ-Черноземье» сообщал, что после ухода боец может стать тренером. В 2021 году он также поступил в Воронежский агроуниверситет на заочное обучение по направлению «Садоводство».

О результатах последнего боя Федора Емельяненко — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова