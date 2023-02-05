Белгородец Федор Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах поражением

Прозванный Последним императором белгородский боец смешанных единоборств (MMA) 46-летний Федор Емельяненко в своем последнем в карьере бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе проиграл американцу Райану Бейдеру. Турнир Bellator 290 прошел в Лос-Анджелесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Это был второй поединок спортсменов. В 2019 году Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко на первой минуте поединка. Спустя почти три года российский боец попытался взять реванш.

По данным MMA Fighting, Федор Емельяненко заработал $100 тыс. за бой, его соперник — $150 тыс.

В ММА Федор Емельяненко одержал 40 побед и получил семь поражений. В 2012 году после победы над бразильцем Педро Хиззо боец заявил о завершении карьеры. Однако в 2019 году он подписал контракт с Bellator. После этого Федор Емельяненко не раз заявлял, что завершит карьеру после реванша с Райаном Бейдером.

В своем Telegram-канале боец выразил огорчение, что «не смог порадовать вас, друзья». «С другой, я рад, что вы болели за меня, рад, что сегодня здесь собрались мои друзья, бойцы, с которыми мы соперничали все эти годы. Я очень рад вас видеть, дорогие, спасибо. Буду с ребятами, буду с командой, думаю, эти люди как никто меня понимают, они примерно моего возраста. Я закончил, спасибо всем», — написал Федор Емельяненко.

После уход боец может стать тренером. В 2021 году он также поступил в Воронежский агроуниверситет на заочное обучение по направлению «Садоводство».

Александр Прытков