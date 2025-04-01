От безопасного города к безопасным поселкам:

Компания «Уфанет» продолжает делать безопасными территории своего присутствия в 7 регионах России. После успешной реализации проектов «Безо-пасный город» в Нефтекамске, Уфе и других крупных городах компания внедряет «умные» технологии в селах, поселках и садовых товариществах. Первым подобным пилотным проектом стало «Безопасное Зубово» под Уфой. В рамках проекта в поселке уже началась установка видеокамер на оживленных улицах и перекрестках. Кроме того, Уфанет заменяет обычные шлагбаумы на «умные» и предлагает жителям и бизнесу специальные «пакеты» безопасности на выгодных условиях.

Опыт успешных внедрений

Антон Гарбуз, руководитель направления «Умный дом» АО «Уфанет», делится опытом компании:

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— В Нефтекамске мы начали с более 2000 «Умных домофонов» и 1000 камер видеонаблюдения. Эффект от установки «умных» устройств не заставил себя ждать: по данным местного МВД, раскрываемость преступлений увеличилась примерно вдвое. Жители отмечали, что стали чувствовать себя увереннее и безопаснее в собственных дворах и в общественных местах.

В Уфе проект развернулся еще масштабнее: более 12 000 домофонов, свыше 25 000 камер. Мы продолжаем сотрудничество с поисковыми отрядами — и не раз камеры помогали находить пропавших людей.

Это реальные примеры того, как технологии могут делать города безопаснее. Люди чувствуют себя спокойнее, зная, что в любой момент могут получить доступ к камерам и убедиться, что с их детьми, домами и дворами все в порядке. Мы видим, насколько востребованы наши решения в городах, и понимаем, что безопасность должна быть не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших городах и поселках.

Специалисты Уфанет создали свой стандарт безопасности. Уфанет называет его «Куполом безопасности», состоящим из:

«Умных домофонов» на многоквартирных домах,

«Частных домофонов» на входных группах у жителей и бизнеса,

индивидуальных камер видеонаблюдения,

«Умных шлагбаумов»,

обще-поселкового видеонаблюдения с открытым доступом для жителей,

системы «Умный дом» для удаленного сбора показаний счетчиков, дистанционного перекрытия воды или отключения электричества, контроля затопления и состояния канализации.

Жители уже сейчас могут бесплатно просматривать камеры на сайте maps.ufanet.ru или в мобильном приложении компании «Уфанет» «Мой умный дом». Это позволяет им быть в курсе происходящего и оперативно реагировать в случае необходимости. Пока камер всего 5, однако в Уфанет уже начали поступать предложения от жителей, куда можно установить дополнительные поселковые камеры.

Уфанет всегда рядом

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Компания не просто внедряет технологии, но и активно общается с жителями, узнает их потребности и помогает сделать жизнь комфортнее. 8 марта сотрудники Уфанет вышли на улицы Зубово, чтобы поздравить местных жительниц с праздником. Вместе с рыжим котом Пончиком они дарили женщинам тюльпаны, поднимая настроение и создавая праздничную атмосферу. Жители тепло приняли инициативу, а многие отметили, что такое внимание очень приятно, а Уфанет делает поселок не только безопаснее, но и уютнее.

«Мы всегда рядом, готовы выслушать пожелания жителей и предложить им лучшие решения в сфере безопасности», — отмечают в компании.

Проект в Зубово — часть масштабной инициативы Уфанет по развитию новых стандартов безопасности в регионе

Уфанет планирует расширять проект на другие населенные пункты, предлагая жителям не просто отдельные элементы безопасности, а комплексные решения. Это позволит создать более удобную среду, в которой технологии помогают людям не только предотвращать угрозы, но и значительно облегчать повседневную жизнь.

Современные «умные» технологии позволяют интегрировать видеонаблюдение, контроль доступа, системы оповещения и многое другое в единую экосистему. И все это в буквальном смысле слова находится «в кармане» — едином мобильном приложении «Мой умный дом». Жители могут управлять безопасностью своих домов и дворов прямо со смартфона, находясь на работе, в поездке и даже в другой стране.

— Для команды Уфанет безопасность — это не просто проект, а миссия, вдохновляющая нас на поиск новых решений и технологий, — подчеркивает коммерческий директор Уфанет Карина Колесникова. — Наша цель — создавать комфортную и защищенную среду, где инновации работают на благо людей, делая современные технологии безопасности доступными каждому.