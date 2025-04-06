На орбите становится тесно

12 апреля мир отметит 64-ю годовщину первого полета человека в космос. А перед этим, 6 апреля, исполняется 60 лет со дня запуска в 1965-м первого коммерческого телекоммуникационного спутника на геосинхронную орбиту. С тех пор количество самых разных запусков неуклонно растет. Многое из отправленного на околоземную орбиту там и остается. «Ъ» приводит статистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Тимошенко / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости Фото: Иван Тимошенко / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Запущенный американцами Intelsat 1 (также известен как Early Bird — «ранняя пташка») связал Европу и Северную Америку телефонной и телевизионной связью через Атлантику. А всего с начала космической эры и до настоящего момента было проведено более 5 тыс. пусков различных объектов. По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, в открытый космос было выведено более 20 тыс. объектов, в том числе пилотируемые космические корабли, спутники, зонды, посадочные модули, сегменты космических станций. И большая часть из них вращается на околоземной орбите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если запуск осуществляется одной страной в пользу другой, объект приписывается последней. Если запуск осуществляют несколько стран совместно, объект относится к каждой из них, но только один раз учитывается в сумме всего. Страны даны выборочно

Если запуск осуществляется одной страной в пользу другой, объект приписывается последней. Если запуск осуществляют несколько стран совместно, объект относится к каждой из них, но только один раз учитывается в сумме всего. Страны даны выборочно



Подавляющее большинство запущенных в космос объектов — это спутники. По оценкам ведущего специалиста в данной области астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского цента астрофизики, в середине прошлого года была преодолена знаковая отметка — количество работающих аппаратов перевалило за 10 тыс. К концу марта 2025 года их насчитывается 11,3 тыс. Более 60% из них приходится на спутниковую сеть Starlink Илона Маска.

На первом месте в освоении околоземного космического пространства — частный сектор. Большинство выведенных на орбиту аппаратов управляются частными компаниями и используется в коммерческих целях, преимущественно для обеспечения связи.

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По данным американской аналитической компании BryceTech, 70% всех космических запусков, произведенных в 2024 году, осуществлено коммерческими провайдерами.

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Геостационарная орбита, освоение которой началось в 1960-х, имеет уникальную особенность. Она расположена над экватором, и находящиеся на ней спутники движутся со скоростью вращения Земли, благодаря чему остаются неподвижными относительно планеты. Их сигнал удобно принимать с определенных участков земной поверхности. Например, с домашней спутниковой телеантенны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спутники в первоисточнике разделены на две категории: малые (массой до 100 кг) и большие (от 100 кг). Суммы долей менее 100%, так как исключены объекты не попавшие ни на одну из указанных орбит

Спутники в первоисточнике разделены на две категории: малые (массой до 100 кг) и большие (от 100 кг). Суммы долей менее 100%, так как исключены объекты не попавшие ни на одну из указанных орбит



У низкой околоземной орбиты свои преимущества — в том числе менее энергозатратное выведение объектов и значительное сокращение задержки сигнала. Низкоорбитальные спутники могут обеспечить дешевый и быстрый интернет в самых удаленных уголках мира. В начале 2000-х разные государства и частные компании активно наращивают свои низкоорбитальные спутниковые группировки — в настоящее время основная масса всех спутников расположена именно там.

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По прогнозам разных экспертов, к началу 2030-х годов число спутников может вырасти в четыре-семь раз. Объем спутникового рынка в финансовом выражении в базовом сценарии Goldman Sachs увеличится с нынешних $15 млрд до $108 млрд в 2035 году.

Еще быстрее будут расти объемы космического мусора. Эта проблема серьезно беспокоит ученых. На орбите остаются часть вышедших из строя спутников, отработанные ступени ракет и множество обломков, образовавшихся от разрушений и столкновений объектов друг с другом. По экспертным оценкам, на околоземной орбите около 40,5 тыс. единиц космического мусора размером свыше 10 см и миллионы более мелких. Двигаясь на гигантских скоростях, они могут представлять опасность для космических аппаратов. Решение проблемы космического мусора требует международной кооперации, в первую очередь от главных космических держав.

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Ольга Шкуренко