Путешествие в один клик

Современных туристов сложно представить без смартфона, ведь благодаря ему буквально в пару кликов можно заказать билеты на самолет, забронировать тур онлайн или с помощью аудиогида познакомиться с достопримечательностями нового города. Перспективы развития цифровых технологий в сфере туризма видят и IT-специалисты, и урбанисты. Однако некоторые сервисы делаются ради отчетности и не решают проблемы туристов, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 40% российских туристов предпочитают планировать свои путешествия по стране без помощи агентств

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ 40% российских туристов предпочитают планировать свои путешествия по стране без помощи агентств

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Развитие внутреннего туризма — одно из приоритетных направлений правительства России. Согласно планам, к 2030 году власти рассчитывают увеличить количество путешественников внутри страны с 75 до 140 млн человек в год. 2024 год, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, стал рекордным для российского туристического рынка за всю историю: количество внутренних поездок по стране выросло с 78 (в 2023 году) до 92 млн.

Такой прирост активности потребует от региональных властей и бизнеса новых подходов в управлении, улучшении сервиса и инфраструктуры. И решить эти задачи, как считают опрошенные «Ъ-ИТ» эксперты, можно с помощью активного внедрения цифровых технологий.

Цифровизация туризма — это широкий спектр различных технических решений. «Он включает создание онлайн-платформ для бронирования авиабилетов и отелей, мобильных приложений для туристов, системы управления турпотоком до внедрения технологий на основе Big Data для персонализации предложений», — рассказывает директор по работе с органами власти сервиса путешествий Tutu.ru Никита Коростылев. Эксперт считает, что цифровизация выгодна и компаниям, так как «снижает затраты и повышает эффективность работы», и туристам «дает инструменты для комфортного и быстрого самостоятельного планирования своих путешествий».

В последние годы в России цифровизация активно входит во все сферы жизни. Жители страны все больше жизненных вопросов решают с помощью смартфона: покупают товары, заказывают доставку еды, бронируют туры. Из исследования Центра стратегических разработок следует, что 40% российских туристов предпочитают самостоятельно планировать свои путешествия. При этом среди молодежи в возрасте 18–24 лет доля самостоятельных путешественников достигает 64%.

Маркетолог агентства деловых поездок IBC Corporate Travel Юлия Малецкая считает, что «путешественник будущего — это человек с гаджетом в руке, не зависящий от наличных денежных средств, бумажных отчетных документов, чеков и ваучеров и даже не зависящий от рабочего места и стационарного компьютера». Она отмечает, что цифровые технологии уже сейчас стали тенденцией, которая сильно влияет в том числе на сферу деловых путешествий. «Управление поездками, их планирование, аналитика, отчетность о расходах и многое другое — индустрия бизнес-тревел становится все более и более зависимой от технологий. Можно точно сказать, что в 2025 году клиенты будут все больше цифровизироваться, ведь это дает им возможность экономить и упрощать процессы», — говорит эксперт.

На цифровизацию российской туристической сферы значительное влияние оказали события 2022 года, включая санкции и уход международных платформ. «Все это стимулировало развитие отечественных онлайн-сервисов, таких как Ostrovok и Яндекс.Путешествия, и переориентацию на внутренний туризм», — говорит генеральный директор digital-агентства Notamedia Максим Малышев. Он отмечает, что российские компании активно внедряют технологии больших данных, ИИ, виртуальные туры и безналичные платежи, а государство поддерживает отрасль через инициативы вроде «Российского туристического портала». «Несмотря на вызовы, цифровизация стала ключевым инструментом адаптации к новым условиям, повышения конкурентоспособности и удобства для туристов», — отмечает господин Малышев.

Никита Коростылев отмечает, что до 2022 года доля зарубежных игроков в онлайн-бронировании отелей находилась в диапазоне от 60 до 80%. После их ухода туристы перешли к российским агрегаторам, которым пришлось пересмотреть свои подходы к поиску и работе с клиентами. «Эксперты сходятся во мнении, что в этом сегменте импортозамещение прошло успешно. Вместе отечественные турагрегаторы распределили между собой долю, которую ранее занимали иностранные сервисы», — заключает господин Коростелев.

Развитие цифровых сервисов поможет регионам завоевать свое место на рынке. Максим Малышев отмечает, что цифровые инструменты — основа для продвижения территорий, поскольку интернет и соц-сети сегодня — главный инструмент коммуникации. «Грамотная работа в соцсетях, брендинг и фирменный стиль, использование цифровых помощников в работе с клиентами — все это позволяет создать территории дружелюбный и привлекательный образ», — говорит господин Малышев.

Как дела в регионах?

Фонд «Сколково» в прошлом году проводил исследование уровня цифровизации 48 регионов России за 2023 год. Анализ проводился по открытым источникам на основании 30 критериев индекса цифровой зрелости, которые были объединены в группы «Аналитика», «Безопасность», «Детям», «Инклюзивность», «Маршруты», «Отели», «Предпродажи», «Развлечения», «Сервисы», «Финансы», «Человеческий капитал». В тройку лидеров тогда вошли Калининградская область с показателем 79 баллов, Татарстан — 77 и Краснодарский край — 76 баллов.

Опрошенные «Ъ-ИТ» эксперты отмечают, что данные регионы добились значительных успехов в цифровизации туристической отрасли.

«В Татарстане запущен ряд платформ, обеспечивающих доступ к туристическим услугам и информации о мероприятиях, проводимых в регионе. В республике функционирует единый туристический портал с информацией о достопримечательностях, ресторанах, гостиницах и событийным календарем на русском и английском языках», — говорит Никита Коростелев. Еще один удачный пример, по его словам, Калининградская область. «Здесь активно развиваются мобильные приложения с традиционными и уникальными местными туристическими маршрутами. Эти приложения помогают туристам погружаться в культурный контекст региона и упрощают процесс бронирования и оплаты услуг», — заключает эксперт.

IT-эксперт, backend-разработчик Филипп Щербанич добавляет, что своими приложениями в настоящее время обзавелись многие регионы: Алтай.Today для Алтая, Ingry для Санкт-Петербурга, а в Москве это и вовсе целый сборник приложений-помощников: «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Московские сезоны», многочисленные сервисы кар- и кикшеринга.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются регионы в процессе цифровизации туристической отрасли, эксперты выделяют ограниченность финансирования, так как большую часть средств регионы выделяют на развитие инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров и разработку технологий.

«Еще одно серьезное препятствие — недостаточное развитие цифровой инфраструктуры, особенно в отдаленных и малонаселенных районах, где доступ к высокоскоростному интернету ограничен, — говорит Максим Малышев. — Кроме того, многие регионы испытывают трудности с интеграцией в общероссийские и международные системы бронирования, а также с продвижением своих туристических предложений на цифровых платформах из-за недостатка опыта и ресурсов».

Без колорита и кадров

Башкирия по итогам 2024 года заняла 13 место в национальном туристическом рейтинге, составленном журналом «Отдых в России» и Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». За год республика поднялась на одну строчку ­ — в 2023 году регион был на 14-м месте. Регионы оценивали по таким критериям, как объем номерного фонда, доходы гостиничного бизнеса, объем оказанных населению платных туристических услуг, турпоток, количество иностранных туристов, посетивших регион и т.д.

По объему количества туристов, посетивших регион в 2024 году, Башкирия заняла 17 место в стране (1,7 млн человек), тогда как в 2023 была на 12 (2,2 млн человек). В региональном Минтуризма тогда объяснили такую динамику проливными дождями и удорожанием стоимости туристических услуг.

В рейтинге «Сколково» регион занял 22 место, набрав 63 балла. Аналитики посчитали, что в регионе недостаточно развиты программы обучения для сотрудников туристической отрасли, отсутствуют возможности для пожилых, маломобильных граждан получить информацию, поддержку, заказать услуги сопровождения онлайн, не работает сервис «умный отель», отсутствует единая карта региона, по которой местные жители могут пользоваться региональными курортами и их услугами (подъемниками или доступом в инфраструктурные объекты) по специальным тарифам или со скидками и т.д.

Эксперты отмечают неравномерное развитие цифровых технологий в туристической отрасли региона. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления при правительстве РФ Ольга Борисова отмечает, что в Башкирии не развиты сервисы аренды жилья, а также подбора санаториев и турбаз. «Эти сегменты заняты крупными игроками рынка, представленными во всех регионах страны», — заключает госпожа Борисова. Наиболее удачные сервисы, по ее словам, Terra Bashkiria, Bashadventure, так как на них можно оперативно подобрать необходимые услуги, получить необходимую для туриста справку. Филипп Щербанич в качестве положительного примера приводит два цифровых проекта «Уфа. Путеводитель» и «Туган Як — атлас малой родины».

Электронный путеводитель по Уфе в прошлом году создала компания ООО «Элис Медиа Групп» (представляет медиа-холдинг «Уфа.Собака.ru». Компания получила на эти цели грант от федерального бюджета в размере 2,7 млн руб.

Филипп Щербанич отмечает, что приложение (как и сайт) отлично оформлено: приятные цвета, качественные и стильные иллюстрации. Он обращает внимание на то, что в приложении много фото достопримечательностей — можно мгновенно понять, что заинтересует, а что нет. Экскурсии разделены по тематикам: гастрономические маршруты, познавательные объекты, любимые места уфимцев и т.д. «В принципе, какой бы вид отдыха ни выбрал турист, он с помощью приложения обязательно найдет какие-то локации, советы, услуги. Даже если он собирается просто «красиво пролежать на диване весь отпуск» — приложение поможет выбрать лучший отель для этого. Туристу легко найти жилье, посмотреть, где оно расположено, по встроенной карте, оценить его рейтинг. Но должен заметить, что по функционалу список отелей пока уступает сервисам бронирования», — отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что цифровизация туризма в Башкирии проходит «неоднородно»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Эксперты считают, что цифровизация туризма в Башкирии проходит «неоднородно»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Филипп Щербанич считает, для того чтобы проект стал популярнее и удобнее для пользователей, требуются доработки. В первую очередь, по его словам, стоит улучшить отзывчивость интерфейса, сделать приложение более автономным, чтобы базовые функции работали и без интернета. Также он отмечает, что можно добавить и видеообзоры интересных мест, поддержку альтернативных карт и навигаторов.

«На мой взгляд, нужна поддержка других языков, кроме русского. Почему-то в этом приложении с главным городом Башкортостана нельзя познакомиться на башкирском языке (хочется более сильного погружения в культуру региона). Я уже не говорю об английском, испанском или китайском: непонятно, как иностранным туристам пользоваться этим приложением», — заключает эксперт.

С ним согласна гид-экскурсовод, блогер по истории и культуре Башкортостана Аделия Гарифуллина. «У республики перед другими регионами должно быть свое лицо. Нас от всех отличает башкирская культура. Но в большинстве современных цифровых проектах этого нет. Например, в проекте «Уфа.Путеводитель» слово «башкирская» я увидела только в рубрике «башкирские деликатесы». К нашему счастью, башкирская культура — это не только деликатесы», — говорит эксперт. Аделия Гарифуллина считает, что современные приложения для туристов обязательно должны содержать информацию о региональных художниках, писателях, исполнителях. «Когда человек из другого региона приезжает в гости в новый, пусть даже соседний регион, у него есть запрос на изучение местной культуры и традиций. Я считаю, что современные разработчики должны учитывать это. Например, мои туристы были удивлены тому, что у нас много местных эстрадных исполнителей. По моей рекомендации многие сходили на концерты или выставки и остались очень довольны», — рассказывает эксперт.

Цифровой атлас малой родины «Туган Як» создала АНО «Центр Смарт парк». Он включает интересные факты, рассказы об уникальных местах, позабытых традициях региона. Проект реализован при поддержке и на средства Фонда грантов главы республики.

««Туган Як» позволяет узнать интересную информацию и факты о самых разных местах региона, увидеть основные локации на карте вместе с их адресами и даже предложить свою историю о каком-нибудь месте. Дизайн сайта очень приятный, да и пользоваться им удобно. Но есть и вопросы, которые требуют доработки. Было бы здорово, если бы в него добавили возможность отфильтровывать нужные варианты по разным критериям — стоимость посещения, вход с детьми, животными. Можно было бы еще подключить аудиоэкскурсии по этим местам — например, генерировать их автоматически с помощью больших языковых моделей и озвучивать роботом, чтобы не тратить на это большие человеческие ресурсы», — делится своим мнением Филипп Щербанич.

Руководитель Центра молодежного туризма УГНТУ, экскурсовод Динара Веселова считает, что республике нужно создать единый портал, где будут собраны все туристические приложения города. «Сейчас есть отдельные аудиогиды, которые позволяют гулять по городу и погружаться в его историю, есть отдельные визуальные приложения. Но единого портала, где можно изучить, сравнить и выбрать те приложения, которые подходят именно тебе, нет», — заключает эксперт. Динара Веселова обращает внимание на то, что многие туристы не готовы устанавливать дополнительные приложения на свой смартфон из-за экономии памяти. «У большинства жителей страны уже есть на телефонах «Яндекс.Карты» или «2ГИС». Удобно было бы, если бы была возможность скачивать маршруты по Башкирии в эти приложения», — считает эксперт. Также она обращает внимание на то, что региону нужны молодые специалисты, которые смогут использовать все эти цифровые сервисы в своей работе.

Политолог Арсен Шаяхметов считает, что цифровизация туризма в регионе проходит неоднородно. «С одной стороны, появились удобные цифровые сервисы, такие как мобильные приложения с маршрутами, QR-коды на достопримечательностях и онлайн-бронирование туров. С другой — многие объекты и небольшие туристические компании не спешат внедрять современные технологии, а сама система не централизована и продолжает быть разрозненной», — отмечает он. Основные препятствия на этом пути, по его словам, нехватка финансирования у малого бизнеса, слабая цифровая грамотность некоторых участников рынка и проблемы с интернет-покрытием в удаленных природных зонах.

Эксперт уверен, что, если власти продолжат инвестировать в цифровую инфраструктуру, обучать предпринимателей и интегрировать локальные сервисы в федеральные системы (например, «Госуслуги» или «Мир путешествий»), регион сможет существенно повысить турпоток. «Однако без комплексного подхода цифровизация останется лишь на уровне отдельных инициатив», — заключает он.

Господин Шаяхметов отмечает, что хорошей тенденцией становится цифровизация культурного и исторического наследия. Например, в пещере Шульган-Таш внедрены виртуальные экскурсии, а музеи и этнографические комплексы предлагают интерактивные экспозиции. В ряде природных парков цифровые технологии используют для контроля нагрузки на экосистему, отслеживания животных и птиц.

«Однако по-прежнему многие туристы, включая самих жителей республики, попросту не знают о существующих цифровых возможностях, поскольку отсутствует грамотная PR-стратегия по их продвижению. Некоторые инициативы создаются больше ради отчетности, чем для реального удобства пользователей. Формально проекты существуют, но в реальности не решают проблем туристов», — заключает эксперт.

Ольга Корзик