Экс-посланник Трампа предложил объявить перемирие на Украине по сценарию Алешек

Временный режим тишины в Алешках действовал с 27 октября по 1 ноября. Часть жителей смогла выехать на территорию России и Украины по своему желанию, а те, кто решил остаться в городе, получили продукты, воду и медикаменты. Локальное перемирие длилось около 139 часов и стало самым долгим прекращением огня с начала конфликта.