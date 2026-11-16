Экс-посланник Трампа предложил объявить перемирие на Украине по сценарию Алешек
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области может стать основой для прекращения боевых действий на Украине, заявил бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По его словам, режим тишины вдоль линии фронта позволил бы сократить число жертв и выйти на прекращение огня без быстрого разрешения всех политических и территориальных споров.
«Но вопрос в том, каким в конце концов может быть соглашение. Как выйти на остановку огня на текущих позициях? Может быть, стоит использовать модель, которую первая леди США применила в Алешках. Имею в виду, на гуманитарной основе начать устанавливать режим тишины вдоль линии столкновения, как в демилитаризованной зоне», — заявил господин Келлог в интервью «Суспiльне Новини».
Временный режим тишины в Алешках действовал с 27 октября по 1 ноября. Часть жителей смогла выехать на территорию России и Украины по своему желанию, а те, кто решил остаться в городе, получили продукты, воду и медикаменты. Локальное перемирие длилось около 139 часов и стало самым долгим прекращением огня с начала конфликта.
12 ноября президент Владимир Путин на переговорах с американскими спецпосланниками предложил провести подобную миссию в Константиновке в ДНР. По словам президента, там остается 400–500 гражданских. 13 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность российских военных к разминированию территорий для эвакуации. На это, по его словам, понадобится пять суток. Господин Песков призвал США и Европу добиться согласия Украины на проведение миссии.