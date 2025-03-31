В правительстве одобрили новые инициативы по ограничению иностранного влияния

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании сегодня, 31 марта, поддержала две инициативы парламентариев, расширяющие основания для приобретения статуса иностранного агента и перечень уголовных дел, которые можно рассматривать в отсутствие подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно первому из этих законопроектов, о поправках в базовый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в реестр Минюста могут попасть граждане, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены «против безопасности» РФ. Кроме того, иноагентами смогут признать тех, кто вовлекает других граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками также могут быть использованы против безопасности России.

Второй проект, о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, предполагает, что перечень уголовных дел, разбирательство по которым может проводиться без подсудимого, будет расширен за счет статей Уголовного кодекса о призывах к терроризму, экстремизму, распространении фейков, дискредитации вооруженных сил РФ и ряда других.

Оба документа были поддержаны правкомиссией почти без замечаний. В проекте отзыва содержится лишь одно уточнение: в правительстве считают необходимым соотнести предлагаемый перечень статей, по которым возможен заочный суд, с еще одним законопроектом из того же пакета, внесенным в Думу 21 марта. В нем речь идет об ужесточении наказания за ряд преступлений антироссийской направленности.

Подробнее о трех законопроектах — в материале «Привлечение за вовлечение».

Божена Иванова