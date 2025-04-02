Список Forbes пополнился миллиардерами

Число российских миллиардеров и размеры их активов достигли рекорда. В обновленном глобальном рейтинге Forbes 146 отечественных предпринимателей. Их совокупное состояние превышает $600 млрд. При этом списке сразу 15 новых имен. Среди них владелица магазинов «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина. Она стала пятой женщиной-миллиардером в России. Почему в списке Forbes стало больше российских миллиардеров? И как растущие капиталы влияют на экономику в целом? Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самым богатым новичком оказался владелец компании «Фармасинтез», натурализованный россиянин Викрам Пуния. Его состояние оценивают $2 млрд. По числу миллиардеров-дебютантов Россия занимает пятое место в мире.

Среди них контролирующий акционер «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра, дети основного акционера ЛУКОЙЛа Леонида Федуна Антон и Екатерина, а также владелец компании «1С» Борис Нуралиев. Независимый аналитик Роман Ткачук связывает рост числа отечественных бизнесменов в списке Forbes с переоценкой их активов: «Возросла волатильность оценки активов российских миллиардеров. В 2021 году у нас было тоже большое представление россиян в этом рейтинге, потом в 2022-2023 году их количество сократилось. Акции российских компаний сначала просели, а в этом году началось восстановление, которое позитивно сказалось на оценке активов российских миллиардеров.

Российский фондовый рынок отскочил вверх более чем на 20% и уже закладывает грядущие изменения и в политической, и в финансовой ситуации. Крупнейшие компании испытали такую же переоценку».

Впервые глобальный рейтинг Forbes насчитал свыше 3 тыс. миллиардеров. Их общее состояние выросло почти на $2 трлн и составило более $16 трлн. Увеличивается и уровень их капитала. Впервые сразу три человека владеют состоянием более $200 млрд, а 15 имеют активы свыше $100 млрд. При этом в основном участники списка — граждане США, Китая и Индии. Самая многочисленная группа — американские предприниматели: около 900 человек.

Самым богатым стал владелец SpaceX Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов. За год его капитал вырос на 75%. Следом идут основатель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с активами на $216 млрд. На $1 млрд меньше у основателя Amazon Джеффа Безоса. Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин считает, что рекордные показатели обусловлены мировой инфляцией: «Экономика большинства стран мира развивается. По итогам 2024 года активно росло большинство фондовых рынков, что, собственно, сказалось на оценке числа миллиардеров.

Страны, где этого не происходило, — например, в Бразилии, фондовый рынок которой в итоге прошлого года заметно упал, несмотря на то, что экономика страны примерно на 3% выросла — там как раз число миллиардеров в рейтинге заметно снизилось. Но говорит ли это что-то о фундаментальных тенденциях? Вряд ли. Пока мировая экономика продолжает устойчиво расти, мы будем видеть все больше обеспеченных людей, в том числе миллиардеров, чему, собственно, способствует инфляция. Надо все-таки понимать, что $1 млрд сегодня, $1 млрд год назад и $1 млрд два года назад — это уже немного разные суммы».

На фоне роста состояний миллиардеров усиливается и их влияние. Особенно это заметно в администрации Дональда Трампа. Там работают как минимум 10 миллиардеров и их супруги. А ближайшим соратником президента стал самый богатый человек планеты. Экономический обозреватель Кирилл Шишов считает, что рост числа миллиардеров может свидетельствовать о растущем социальном разрыве: «Увеличивается налоговая нагрузка, везде растет инфляция. Все эти факторы давят в первую очередь на средний класс. Тенденция пока продолжится.

До тех пор, пока мы будем наблюдать геополитическую турбулентность, пока не наступит стабильность, а она вряд ли наступит, потому что просто никому не нужна, пропасть будет только расширяться».

По данным Forbes, одним из самых успешных миллиардеров в 2024 году стал Дональд Трамп. Он не только выиграл президентские выборы, но и удвоил свое состояние до $5 млрд.

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Екатерина Вихарева, Валерия Калинина