В списке Forbes появилось 15 новых российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей мира. В рейтинг вошли 15 новых миллиардеров из России.

По числу новичков в рейтинге Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 новых миллиардера), на втором — Германия (37 новых миллиардеров), на третьем — Китай и Гонконг (32 новых миллиардера), на четвертом — Индия (17 новых миллиардеров). Богатейшим россиянином остался основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд).

В числе новичков оказались:

основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд;

гендиректор компании «Эльгауголь» Александр Исаев — $1,3 млрд;

Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб»,— $1,3 млрд;

учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд;

основатель компании «1С» Борис Нуралиев — $1,3 млрд;

акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев с семьей — $1,3 млрд;

председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин — $1,3 млрд;

глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд;

его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев — у обоих по $1,2 млрд;

Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК «Орими» (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и «Жокей») — $1,1 млрд;

председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра — $1,1 млрд;

председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров — $1,1 млрд;

экс-гендиректор сети «Л’Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд;

Константин Гончаров и его семья — акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.

В прошлом году список пополнился 19 российскими миллиардерами.