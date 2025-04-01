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В списке Forbes появилось 15 новых российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей мира. В рейтинг вошли 15 новых миллиардеров из России.

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Основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния

Основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев

Гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Людмила Коган, владеющая 80% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган, владеющая 80% акций банка «Уралсиб»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Учредитель холдинга «Мираторг» Александр Линник

Учредитель холдинга «Мираторг» Александр Линник

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Учредитель холдинга «Мираторг» Виктор Линник

Учредитель холдинга «Мираторг» Виктор Линник

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель «1С» Борис Нуралиев

Основатель «1С» Борис Нуралиев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев

Акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин

Председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин

Фото: @gk_fsk

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Владелец группы компаний «Орими» Александр Евневич

Владелец группы компаний «Орими» Александр Евневич

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра

Председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров

Председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Бывший гендиректор сети «Л&#39;Этуаль» Татьяна Володина

Бывший гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Акционер ГК «Новотранс» Константин Гончаров

Акционер ГК «Новотранс» Константин Гончаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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Основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Людмила Коган, владеющая 80% акций банка «Уралсиб»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Учредитель холдинга «Мираторг» Александр Линник

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Учредитель холдинга «Мираторг» Виктор Линник

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель «1С» Борис Нуралиев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин

Фото: @gk_fsk

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Владелец группы компаний «Орими» Александр Евневич

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Бывший гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Акционер ГК «Новотранс» Константин Гончаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

По числу новичков в рейтинге Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 новых миллиардера), на втором — Германия (37 новых миллиардеров), на третьем — Китай и Гонконг (32 новых миллиардера), на четвертом — Индия (17 новых миллиардеров). Богатейшим россиянином остался основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд).

В числе новичков оказались:

  • основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд;
  • гендиректор компании «Эльгауголь» Александр Исаев — $1,3 млрд;
  • Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб»,— $1,3 млрд;
  • учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд;
  • основатель компании «1С» Борис Нуралиев — $1,3 млрд;
  • акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев с семьей — $1,3 млрд;
  • председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин — $1,3 млрд;
  • глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд;
  • его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев — у обоих по $1,2 млрд;
  • Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК «Орими» (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и «Жокей») — $1,1 млрд;
  • председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра — $1,1 млрд;
  • председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров — $1,1 млрд;
  • экс-гендиректор сети «Л’Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд;
  • Константин Гончаров и его семья — акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.

В прошлом году список пополнился 19 российскими миллиардерами.

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