ЦБ требует банкротства ростовского КПК «Ростафинанс»

ЦБ РФ обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании кредитного потребительского кооператива «Ростафинанс» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается на сайте суда. Мотивировка требования регулятора в открытых документах суда не указывается.

По данным информационного сервиса rusprofile, КПК «Ростафинанс» был учрежден в 2011 году. Офис КПК зарегистрирован в Ростове. Председателем правления является Дмитрий Костюк, который также указан как руководитель еще ряда коммерческих организаций, в частности, СКПК «Жилфинанс» и ООО МФЦ «Роста-Капитал». Последняя информация о финансовой отчетности КПК «Ростафинанс» относится к 2021 году. Тогда КПК показал получение чистой прибыли в размере 8,4 млн руб. при нулевой выручке.

Сергей Иванов