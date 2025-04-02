Группа Ay Yola из Уфы заняла седьмую строку в мировом чарте Shazam

Песня «Homay» («Хумай») башкирской группы Ay Yola попала в мировой чарт Shazam. Сейчас сингл занимает седьмое место в топ-200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

Ay Yola — трио музыкантов из Уфы: вокалистка Адель Шайхитдинова, ее отец Руслан Шайхитдинов (играет в том числе на клавишных и бас-гитаре), а также вокалист Ринат Рамазанов (возглавлял этно-группу «Аргымак»). Музыкальный коллектив был основан в 2024 году. Музыканты пишут и исполняют песни на башкирском языке, в их композициях сочетаются традиционные мотивы и электронная аранжировка. В феврале 2025-го вышел их первый трек «Batyr». На «Яндекс Музыке» у Ay Yola насчитывается более 1 млн слушателей в месяц.

«Хумай» с персидского — «птица, предвещающая счастье». В башкирских эпосах представляет собой девушку-лебедь, дочь царя птиц Самрау и небесной красавицы Солнце.

Ринат Рамазанов рассказывал «Башинформу», что Ay Yola на башкирском языке означает «вселенские законы, устав», «свод правил мироздания». «Вечные ценности: не убей, не укради, почитай старших, защищай младших. Именно эти принципы лежат в основе нашего проекта»,— заявил исполнитель. Своей целью музыканты называют привлечение внимания молодежи к культурному наследию России через интерпретацию башкирского эпоса.