Топь высокого напряжения

У группы «Аигел» вышел новый диск «Killer Qız», уже второй альбом популярного дуэта, где звучит почти исключительно татарский язык. Игорь Гаврилов ознакомился с альбомом и попытался нащупать тренд в нарастающей популярности музыки российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не злоупотребляя музыкальными экспериментами, дуэт Айгель Гайсиной и Ильи Барамии продолжает эксперименты языковые

Фото: @aigelmusic Не злоупотребляя музыкальными экспериментами, дуэт Айгель Гайсиной и Ильи Барамии продолжает эксперименты языковые

Фото: @aigelmusic

В 2023 году после невероятного успеха песни «Пыяла», звучавшей в саундтреке сериала «Слово пацана», группа «Аигел» возглавила чарты более чем десяти стран и оказалась на вершине списка самых востребованных треков мирового Shazam, а также вошла в TikTok-чарт Billboard. Все это произошло с песней не просто из России, а с песней на татарском языке, которая впервые была опубликована еще в 2020 году в одноименном альбоме. Однако «Пыяла» со всем ее международным резонансом все равно не стала в то время гарантией интернациональной карьеры группы.

Логично было ожидать, что группа с прекрасной творческой судьбой, во многом опирающейся на русские тексты поэтессы и вокалистки Айгель Гайсиной, вернется к русскоязычному материалу. У группы вышли несколько русскоязычных песен, каждая из которых была заметна по-своему. Например, «Пофиг» — вполне коммерческая поп-коллаборация с певицей Дакукой (Екатериной Еременко). Или совместная с группой СБПЧ жесткая и реалистичная песня «Отец», где в строчках Айгель Гайсиной звучали татарские слова. Это было гостевое участие, но оказалось, что впереди был новый полноценный альбом на татарском языке.

«Killer Qız» («Девушка-киллер»), по словам Ильи Барамии и Айгель Гайсиной,— история о поиске нового дома и пути в мире, где никто не говорит на твоем языке. При этом мир с годами стал гораздо легче принимать «экзотический» материал. Мейнстрим сегодня состоит не только из европейского поп-продакшена и черного R’n’B, но и из корейских дорам, колумбийского реггетона, южноафриканского амапьяно и русского фонка. Мир в принципе более терпим к разным культурам (к тому же на цифровых площадках есть функция перевода). Уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина читает от имени своей современницы, и слова типа «суперагент», «killer track» и «клиент» понятны всем. Стоит добавить, что Айгель читает и поет попросту очень артистично и убедительно, ее интересно слушать любому.

«Killer Qız» — это не татарский фольклор, под который можно уютно поедать эчпочмак с чаем. В заглавной песне лирическая героиня, девочка-диджей, способна ушатать врага одним только битом, в «Cir Tartimi» больше взрослой драмы, а в «Tonyaq Balq?s?» эпичный вокал положен на безжалостный клубный бит. Илья Барамия не ставил здесь никаких радикальных экспериментов. Он использовал все, что может пригодиться на дискотеке, от k-pop до питерского хардбасса 2000-х. Активно практикуя речитатив, группа при этом свела к минимуму хип-хоповый бит. «Killer Qız» — это вроде бы очень доступная, прямолинейная вещь, у которой, однако, есть мистическое свойство затягивать в электронную глушь или, если говорить языком одного из альбомов «Аигел», в топь.

В финале альбома, в композиции «Assimilation» нет голоса Айгель Гайсиной, а есть голос ребенка, постепенно переходящего с татарского на немецкий язык. Встык за «Assimilation» следует «Eine Menge» — первая песня группы полностью на немецком языке. Именно на нем звучит, вероятно, главный вопрос альбома: «Что такое настоящий дом — место, где ты родился или где похоронен?» Впрочем, родной язык для Гайсиной по-прежнему остается лучшим средством описания меняющейся реальности.

Это может показаться очередным рискованным шагом, но мировой контекст подсказывает, что аудитория становится более открытой в том числе к культурам «нетитульных» наций.

Самое яркое тому подтверждение — песня башкирской группы Ay Yola «Хумай». Сейчас песня находится на верхних строчках чартов не только в России, но и в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии. Певицу, которой отдана вокальная партия на башкирском языке, зовут Адель, она окончила Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета. В группе Ay Yola она участвует вместе со своим отцом. Пользователи TikTok из разных стран уже активно копируют ее прическу из соответствующего клипа.

Татарский язык родственен башкирскому, но вряд ли это повод говорить о «татарском ривайвле» или ждать, что из поп-музыки соответствующих регионов в ближайшее время родится «новый k-pop». Для этого российская музыкальная индустрия должна быть полноценной частью мировой, а с этим в эпоху санкций есть сложности. К тому же у «Аигел» и Ay Yola разные судьбы, а сюжеты их главных хитов далеки друг от друга. Но их роднит современный, понятный во всем мире саунд. Он же характерен для чувашской исполнительницы синти-попа по имени Koledova, для ее соотечественника, исполнителя психоделического попа Артема Егорова («Один в оленьем парке») и, например, для «Луговых мари», шугейзеров из Йошкар-Олы. В период, когда российский поп-мейнстрим в лице своих представителей самого разного возраста демонстрирует полную беспомощность и не дает даже намека на поиск нового языка и звука, независимые артисты, возможно, пытаются протоптать отечественной музыке дорогу вперед.