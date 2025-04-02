Российский арбитражный центр подвел итоги 2024 года

Российский арбитражный центр (РАЦ) при Российском институте современного арбитража обнародовал статистику за 2024 год: всего рассмотрено 367 дел, 298 из которых — внутренние споры, 60 — международные. При этом 196 дел были рассмотрены в соответствии с арбитражным регламентом, а 162 — в соответствии с правилами по разрешению споров в атомной отрасли. Общая сумма исков составила 12,09 млрд руб., еще 17 дел касались требований, не подлежащих денежной оценке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За прошедший год в РАЦ было подано 265 исков, 37 из которых касаются международных споров. Подавляющее большинство исков (247) подано по стандартной процедуре арбитража, 10 исков — по ускоренной. Отметим, что большинство дел передано на рассмотрение единоличному арбитру. Среди арбитров, рассматривающих споры, 47% являлись представителями науки, 25% — юридическими консультантами, 12% — судьями в отставке, 5% — корпоративными юристами, оставшиеся 11% — из других сфер деятельности. 65% арбитров были мужчинами, 35% — женщинами. Интересно, что сам РАЦ чаще назначал женщин-арбитров, тогда как стороны спора и боковые арбитры в основном выбирали мужчин. На момент формирования состава арбитража 45% арбитров были в возрасте до 45 лет.

В 2024 году среди участников были стороны из 11 стран, большинство — из России. Из иностранных юрисдикций отметились Италия, Финляндия, Египет, Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария, Бангладеш, Белоруссия и Турция. Доминировали споры в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (111 дел), за ними следуют строительство (96 дел), оптовая и розничная торговля (46 дел). 194 дела было рассмотрено с проведением устных слушаний, при рассмотрении 170 дел использовалась видео-конференц-связь.

Средний срок арбитража составлял 177 дней по стандартной процедуре и 120 дней по ускоренной. Всего было вынесено 208 арбитражных решений. По данным самого РАЦ, исполнимость решений, вынесенных при его администрировании, составляет почти 100%.

Диана Лисунова