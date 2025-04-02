Банк России: инфляция в начале 2025 года складывается лучше прогнозов

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что сейчас цены растут медленнее, чем в четвертом квартале 2024 года. Он отметил, что, по предварительной оценке, инфляция в первом квартале складывается ниже февральских прогнозов ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля, после предыдущего опорного заседания»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Заботкин добавил, что уровень инфляции все еще не находится на уровне целевого показателя 4%. Поэтому сейчас требуется и дальше поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень. Снизить ключевую ставку можно будет только после устойчивого снижения инфляции, сказал он.

Рост потребительских цен с 18 по 24 марта составил 0,12%, тогда как неделей ранее равнялся 0,06%. За неполные три месяца 2025 года цены выросли на 2,4%, а в годовом выражении инфляция достигла 10,47%. Инфляция в России с 18 по 24 февраля составила 0,23%, неделей ранее она была на уровне 0,17%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,11% (с 10,00% на 17 февраля и 9,92% на конец января). С начала года рост цен к 24 февраля составил 1,94%, сообщал Росстат.

21 марта совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор считает, что жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю 4% в 2026 году. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.