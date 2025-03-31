Половина депутатов от ЕР заявилась на праймериз в нижегородскую думу к 31 марта

К 31 марта на праймериз «Единой России» в гордуму Нижнего Новгорода выдвинулись 13 из 26 действующих депутатов. Информация размещена на сайте партийного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Новыми депутатами, заявившимися на праймериз, стали заместитель гендиректора АНО «Дом народного единства» Татьяна Дружинина (№9), директор лицея №180 Оксана Смолина (№10), директор ТЮЗа Инна Ванькина (№16), советник в адвокатской конторе №13 Ольга Балакина (№28) и вице-президент, управляющий допофисом «Нижегородский» ПАО «Транскапиталбанк» Марк Фельдман (№32). Ранее заявки подали еще восемь.

Также выдвинулся четвертый участник СВО — командир отделения в Минобороны РФ Дмитрий Бабурин (№35). Действующий депутат по округу — Анна Татаринцева из СРЗП.

Помимо этого, заявились еще 18 человек, включая 11 бюджетников. Среди них заведующая детсадом №81 Наталья Шубина (№5); директор гимназии №136 Наталья Лежнина (№7); консультант в администрации Автозаводского района Евгений Столяров (№8); замруководителя детсада №436 Екатерина Семьянская (№11); ведущий эксперт в ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Татьяна Трутнева, директор детско-юношеского центра «Юбилейный» Ольга Вискова и директор ООО «Металловед» Дмитрий Александрович Воронин (№12).

Также среди кандидатов: замначальника отдела в ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области Дмитрий Игошин (№14); руководитель подразделения в Центре детского творчества Московского района Галина Кулагина (№17); инженер в ООО «Взор» Кирилл Шкуратов (№21); ИП Дмитрий Андреевич Воронин (№22); специалист по охране труда Центра детского творчества Сормовского района Вера Вагина (№23); гендиректор АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин (№27); учитель ОБЖ школы №187 Алексей Пугачев (№29); директор АНО «Наше наследие» Анна Шевченко (№30); заместитель гендиректора ООО «Барс» Александр Коннов (№31); безработный Андрей Марков (№33); врач-хирург больницы №7 Антон Симонов (№35).

Всего в списке сейчас 90 кандидатов.

Ирина Швецова