Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление в адрес президента России Владимира Путина с Днем единения народов двух государств. Господин Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия обеспечивают безопасность и равные права своих граждан, а также страны наращивают торговое и инвестиционное сотрудничество. Это стало для Союзного государства защитой от внешних угроз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности»,— написано в поздравлении.

Господин Лукашенко также направил поздравления премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также патриарху Кириллу.

День единения народов Белоруссии и России отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Через несколько лет оно было преобразовано в Союзное государство.