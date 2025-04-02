Удмуртия не подала заявку в Минэкономразвития РФ на открытие ОЭЗ «Ижевск»

По данным на 2 апреля, Удмуртия не подала заявку в Минэкономразвития РФ на открытие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск», пишет местное издание «Сусанин», ссылаясь на региональное министерство экономики. В ведомстве уточнили, что в конце 2024-го был пересмотрен перечень объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с необходимостью «первоочередного обеспечения реализации инвестпроектов резидентами ОЭЗ».

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Сейчас на территории потенциальной ОЭЗ создается энергетическая и инженерная инфраструктура: к 30 июня 2025-го планируется ввести в эксплуатацию внутриплощадочные сети — газопровод, водопровод, очистные сооружения, линии ЛЭП и дорожная сеть. До конца 2025-го необходимо завершить строительство объектов таможни. Актуальное количество резидентов планируемой ОЭЗ — пять резидентов.

Как писал «Ъ-Удмуртия», впервые о подготовке заявки на получение статуса ОЭЗ начали говорить в феврале 2022-го. В августе 2023-го министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал идею создания ОЭЗ в Удмуртии. В июле-августе 2024-го планировалось завершить сбор пакета документов и направить их в федеральное ведомство. Тогда насчитывалось семь потенциальных резидентов ОЭЗ, заявивших о своих намерениях войти в проект — Удмуртия выполняла план по минимальному объему инвестиций от 8 млрд руб.

В январе 2025-го возглавлявший Корпорацию развития Удмуртии Фаниль Мандиев рассказывал в интервью «Ъ-Удмуртия», что завершить подготовку документов планируется в этом году. В марте 2025-го управляющая компания потенциальной ОЭЗ «Промпарк» объявило госзакупку на 758,5 млн руб. на строительство инфраструктуры для отвода сточных вод и сети водоснабжения.

На территории будущей ОЭЗ уже началось строительство металлургического комбината «Рустехнологии Ижевск» по обработке рулонной стали с объемом инвестиций 8 млрд руб. Инвесторами компании выступают китайские партнеры. Ранее на территории ОЭЗ планировал зайти инвестор из Индии для создания завода по переработке молока. Он намеревался вложить 1 млрд руб.

Подробнее о том, как инвесторы из КНР строят завод под Ижевском, читайте в материале «Под сталь Китаю».