Под сталь Китаю

Компания «Рустехнологии Ижевск», принадлежащая китайским инвесторам, откроет комбинат по обработке рулонной стали в Завьяловском районе Удмуртии. Сумма инвестиций в производство составит свыше 8 млрд руб. Гендиректор компании сообщил о планах пустить завод уже в 2025 году. Эксперты прогнозируют положительный эффект от открытия нового производства, отмечая появление рабочих мест, трансфер технологий и возможность закупки готовых изделий комбината производственными предприятиями региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ООО «Объединенная компания “Рустехнологии Ижевск”», учредителем которой является гражданин Китайской народной республики (КНР) Ма Дэмин, запустит комбинат по обработке рулонной стали в Завьяловском районе Удмуртии. Он расположится на территории планируемой особой экономической зоны «Ижевск». Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов на встрече с заместителем генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюанем. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 8 млрд руб.

«В перспективе он (комбинат.— “Ъ-Удмуртия”) создаст около 500 рабочих мест, а прогнозируемый объем налогов в бюджет от его реализации к 2034 году превысит 17 млрд руб.»,— заявил господин Ефимов.



Гендиректор объединенной компании Улан Медербеков рассказал “Ъ-Удмуртия”, что выбор республики обусловлен ее территориальным расположением в ПФО и стратегической целью по охвату новых рынков. Кроме того, господин Медербеков сообщил, что в будущем в республике могут появиться и новые предприятия объединенной компании.

«У нашего учредителя господина Ма Дэмина в будущем есть такие планы, но все будет зависеть от экономической ситуации, от инвестиционного климата в республике и в стране»,— сказал Улан Медербеков.

К строительству комбината уже приступили. «Ведутся земляные работы, прокладываем фундамент под оборудование, планируем в ближайшее время начать монтаж производственных линий»,— сообщил руководитель компании.

По словам господина Медербекова, пустить комбинат планируется уже в текущем году, если не возникнет задержек с прокладкой линий электропередачи и газопровода.

Он также отметил, что продукция будущего комбината многопрофильная и будет востребована предприятиями строительной отрасли, производителями бытового оборудования и машиностроительным сектором. Переговоры уже ведутся и с иностранными компаниями, в частности одним из потенциальных покупателей может стать китайский производитель техники и электроники Haier.

Говоря об объемах производства, господин Медербеков привел в пример предприятие в сфере обработки металлов ООО «Объединенная компания “РусТехнологии Муром”». По его словам, предприятие работает на рынке свыше 10 лет, имеет штат 800 человек и является одним из крупнейших налогоплательщиков области.

Согласно Rusprofile ООО «Объединенная компания “Рустехнологии Ижевск”» была зарегистрирована в Ижевске в мае 2024 года с уставным капиталом в 10 млн руб. Учредитель компании Ма Дэмин также владеет предприятием по деревообработке во Владимирской области. Он также указан как учредитель на сайте компании «Рустехнологии Муром». Выручка предприятия, согласно Rusprofile, в 2023 году составила 31 млрд руб. с годовым приростом на 167%.

По мнению представителя Дома российско-китайской дружбы в ПФО, исполнительного директора удмуртского отделения «Опоры России» Андрея Орлова, открытие производственных предприятий компаниями из КНР в России стало трендом на фоне укрепления экономического сотрудничества двух стран, курса на сокращение зависимости от «коллективного запада» и изменений в глобальных цепочках поставок. Он считает, что число таких инвестпроектов в ближайшие годы продолжит увеличиваться.

Среди преимуществ открытия комбината на территории региона господин Орлов назвал создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и трансфер технологий. При этом спикер отметил риск вытеснения местного бизнеса в производственном секторе, «если китайские компании предложат более конкурентоспособные условия», поэтому считает необходимым разработку дополнительных мер поддержки для российских предпринимателей.

Иного мнения придерживается промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, в ближайшие годы ожидать масштабного роста числа подобных предприятий не стоит. Эксперт считает, что инвесторы из КНР осторожно вкладываются в промышленные площадки за рубежом, отдавая предпочтение сырьевым активам.

«С начала 2000-х годов власти Китая пересмотрели свою политику относительно экспансии национальных компаний на мировом рынке: если раньше они не разрешали им покупать и строить заводы за пределами КНР, то в последние 10–12 лет они не возражают против подобного подхода. Правда, крупные металлургические комбинаты полного цикла за границей китайские игроки все-таки не возводят, предпочитая организовывать достаточно простые предприятия»,— сказал господин Хазанов.

Господин Хазанов также не исключает, что рулоны для обеспечения производства будут поставляться на предприятие из Китая, поскольку в КНР сегодня отмечается переизбыток мощностей по выплавке стали и изготовлению металлопроката.

В числе преимуществ открытия комбината для экономики региона эксперт отметил упрощение закупки заводами Удмуртии изделий из рулонной стали, что позволит сократить сроки поставок и финансовые издержки.

Дмитрий Горбунов