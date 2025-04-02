Объекты канатной дороги в Сочи вновь выставили на торги за 992 млн рублей

В Сочи канатную дорогу вновь выставили на торги за 992 млн руб. Приватизируемый комплекс включает 80 зданий и сооружений. Сведения о проведении аукциона опубликованы на портале «ГИС. Торги».

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Прием заявок продлится до 29 апреля, а сам аукцион состоится в среду, 7 мая. Минимальный шаг торгов установлен в размере 49,6 млн руб. Это 5% от начальной стоимости лота.

По информации Межрегионального территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее, объекты недвижимости включены в программу приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы, утвержденную правительством России.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте земельный участок и здания в квартале жилой застройки «Красный штурм» выставили на торги с начальной ценой в 285 млн руб. Объекты расположены в Хостинском районе.

Мария Удовик