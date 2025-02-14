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Землю и недострои в квартале «Красный штурм» в Сочи продают за 285 млн рублей

Земельный участок и здания в квартале жилой застройки «Красный штурм» в Сочи выставили на торги с начальной ценой в 285 млн руб. Сведения о проведении аукциона опубликованы на портале «ГИС. Торги».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предоставленной информации, на продажу выставили участок площадью 1 тыс. кв. м, здания площадью 443, 393 и 237 кв. м. Объекты расположены в Хостинском районе, на Новороссийском шоссе. Торги назначены на 12 марта.

Основание реализации имущества: поручение МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 14 января 2025 года, а также постановление судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги. Собственником имущества является ООО «Горизонт».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горизонт» зарегистрировано в 2003 году в Сочи. Компания занимается предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Учредитель — Юрий Бондаренко. В июле 2017 года организацию ликвидировали.

Тат Гаспарян

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