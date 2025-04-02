В Госдуме предложили проверять браки мигрантов

Депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о борьбе с фиктивными браками. Законодатели хотят, чтобы судьи при решении о депортации мигрантов проверяли не только факт заключения ими союза, но и начали «исследовать доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства на протяжении всего брака».

Документом предлагается внести поправку в ч. 3.8 ст. 4.1 КоАП, которая регулирует возможность выдворять иностранных граждан из страны при назначении административного наказания. В пояснительной записке авторы проекта утверждают, что сегодняшняя ситуация с фиктивными браками обострилась. Они заявляют, что предлагаемые изменения направлены на «поддержку законопослушных граждан и мигрантов, создающих реальные семьи».

В правительстве заявили, что законопроект требует существенной доработки. В отзыве правительства указано, что в документах к проекту нет результатов анализов правоприменительной практики и статистических данных, которые указывали бы на неэффективность нынешнего законодательства. Также законопроектом не определено то, как именно суд должен устанавливать факты совместного проживания. Кроме того, в правительстве указали на то, что российские власти в 2024 году уже внесли системные изменения, направленные на борьбу с фиктивными браками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брак потребует проверки временем».