Белоярская АЭС получила лицензию на продление работы энергоблока №3 до 2040 года

Ростехнадзор выдал лицензию на продление работы энергоблока №3 Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) до 2040 года, сообщили в пресс-службе станции. Он был запущен в 1980 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение принято после тщательной оценки технического состояния, показавшей полное соответствие оборудования современным требованиям безопасности.

На энергоблоке №3 проводились испытания первых сборок на основе отработанного ядерного топлива — МОКС-топлива, а сейчас здесь находятся новые сборки для подтверждения качества топлива и материалов для будущих энергоблоков IV поколения БН-1200М и БРЕСТ.

Напомним, 1 февраля его остановили для планового ремонта — работы включали перегрузку топлива и обслуживание оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации. После ремонта энергоблок включили в сеть в начале марта.

Ирина Пичурина