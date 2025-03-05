На Белоярской АЭС возобновил работу после ремонта энергоблок №3

Энергоблок № 3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) и выведен на номинальный уровень мощности, сообщили в пресс-службе станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белоярская АЭС имени Курчатова. Третий энергоблок БН-600.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Белоярская АЭС имени Курчатова. Третий энергоблок БН-600.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Белоярская АЭС вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На станции эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800.

В ходе ремонта специалисты осуществили загрузку в реактор 136 тепловыделяющих сборок (ТВС) с ядерным топливом. Провели техобслуживание оборудования системы управления и защиты БН-600.

Были выполнены работы по очистке конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов, калибровке автоматической системы контроля вибрации турбогенератора №6. В рамках подготовки к продлению срока эксплуатации энергоблока проведено обследование состояния корпуса реактора БН-600 и выполнен ряд модернизаций для безопасности.

«На завершающем этапе подготовки к продлению срока эксплуатации энергоблока №3 мы уверены в его дальнейшей надежной и безопасной работе»,— отметил первый заместитель главного инженера Белоярской АЭС Илья Филин.

Ростехнадзор примет решение о продлении срока эксплуатации в конце марта.

Напомним, на Белоярской АЭС с 1 февраля начался плановый ремонт энергоблока №3 с реактором БН-600. Директор БАЭС Иван Сидоров отметил, что продлить работу энергоблока №3 планируют до 2040 года.

Полина Щуцкая