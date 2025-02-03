Энергоблок №3 на Белоярской АЭС остановили для планового ремонта

На Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) с 1 февраля начался плановый ремонт энергоблока №3 с реактором БН-600. Работы включают перегрузку топлива и обслуживание оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации, сообщили в пресс-службе БАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках ремонта специалисты загрузят 136 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, проведут техобслуживание системы управления и защиты БН-600, а также проверку деаэратора 6Д-6. Также запланированы чистка конденсаторов турбин, контроль состояния металла и работы на парогенераторном, насосном, электротехническом оборудовании.

Директор БАЭС Иван Сидоров отметил, что продлить работу энергоблока №3 планируют до 2040 года. «Важная миссия БН-600 — демонстрация ресурсных характеристик реакторной установки. Он показывает, на какой срок могут быть спроектированы следующие реакторы на быстрых нейтронах. Ближайший из них — серийный энергоблок IV поколения с быстрым реактором БН-1200М, который участвует в развертывании атомной энергетики будущего с замкнутым ядерным топливным циклом»,— рассказал он.

Напомним, до 2028 года на станции введут полигон для хранения радиоактивных отходов, поскольку первая и вторая очереди энергоблоков АЭС вышли из эксплуатации.

Ирина Пичурина