Lionsgate анонсировала выход «Джон Уик 5» с Киану Ривзом в главной роли

Медиакомпания Lionsgate на выставке киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе 1 апреля сообщила о работе над фильмом «Джон Уик 5». Главную роль в картине сыграет канадец Киану Ривз. Режиссером ленты станет Чад Стахелски, который снял предыдущие боевики этой серии.

Председатель Lionsgate Адам Фогельсон сказал на презентации, что Киану Ривз и другие актеры «никогда бы не согласились вернуться, не будь у них заготовлено нечто феноменальное и свежее в отношении этих персонажей и мира», передает Variety. Сроки производства фильма и выход его на экраны пока неизвестны.

Первая часть «Джона Уика» вышла в 2014 года и собрала $86,1 млн в прокате. Вторая часть была представлена в 2017 году и собрала $174,3 млн, третья — в 2019 году ($328,3 млн), четвертая — в 2023 году ($440 млн).