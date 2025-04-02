Демократ Кори Букер побил рекорд по самой продолжительной речи в Сенате

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер выступил в Сенате с речью, критикующей политику президента США Дональда Трампа. Выступление господина Букера дилось 25 часов и 4 минуты. Он побил рекорд сенатора-демократа Строма Термонда, который в 1957 году произнес речь длительностью 24 часа и 18 минут.

Кори Букер вышел на трибуну Сената вечером в понедельник, 31 марта, пообещав говорить «столько, сколько я физически смогу». Он выступал всю ночь и закончил речь вечером во вторник, 1 апреля. В конце его выступления только на YouTube прямую трансляцию смотрели более 115 тыс. пользователей.

«Это ненормальные времена для нашей страны,— сказал в начале выступления господин Букер.— И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате. Угрозы американскому народу и американской демократии серьезны и неотложны, и мы все должны делать больше, чтобы противостоять им». Его речь затрагивала темы здравоохранения, соцобеспечения, иммиграции, экономики, государственного образования, свободы слова и внешней политики.