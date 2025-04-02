CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится с посланником Уиткоффом в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США и еще два источника, знакомые с планами господина Уиткоффа.

Темой переговоров собеседники телеканала называют «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне». Визит господина Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного российского делегата в Вашингтон после начала военной спецоперации на Украине.

По словам одного из источников CNN, правительство США временно сняло санкции с господина Дмитриева, чтобы выдать ему визу для въезда в страну. Другой собеседник телеканала отметил, что был сделан запрос в Минфин США о временной приостановке санкций.

18 февраля Кирилл Дмитриев в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Тогда телеканал CNN сообщал, что господин Дмитриев был привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США. 31 марта господин Дмитриев сообщил, что РФ и США начали обсуждение совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.