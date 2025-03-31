Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США начали обсуждение редкоземельных металлов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон начали обсуждение совместных проектов по добыче редкоземельных металлов. По его словам, некоторые компании уже проявили интерес к таким проектам.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России»,— сказал Кирилл Дмитриев «Известиям».

Глава РФПИ входил в состав российской делегации на переговорах с США. После завершения первой встречи в феврале президент России Владимир Путин заявил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в сфере редкоземельных металлов. Он также предложил запустить совместный с американскими компаниями проект по добыче алюминия в Красноярском крае.

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