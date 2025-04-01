В Таганроге в результате атаки беспилотников пострадали два человека

В Таганроге из-за атаки БПЛА два человека обратились за медицинской помощью, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. После удара беспилотников о два многоэтажных дома, в зданиях началось возгорание. С 23:15 мск в городе введен режим ЧС. Утром 2 апреля специалисты оценят масштаб ущерба.

«Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет. У домов выставлено оцепление»,— говорится в сообщении.

Под удар попали два дома на севере города по адресам: Лизы Чайкиной, 57 и Ленина,147. Один упавший беспилотник нашли неподалеку — в районе дома по 1-му Новому переулку, 26. Как сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова, БПЛА «завис на деревьях» в 300 м от жилых домов.

Из дома на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 жителей. Здание от коммуникаций не отключено. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После осмотра саперами, жильцам разрешат вернуться в дом.