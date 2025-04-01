Два многоквартирных дома в Таганроге повреждены при атаке БПЛА

Из-за атаки украинских беспилотников повреждены два многоквартирных дома в Таганроге. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На место выехали дежурные оперативные службы. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется»,— написал он в своем Telegram-канале. Врио губернатора уточнил, что атака пришлась на дома по улице Лизы Чайкиной.

Беспилотную опасность объявили на всей территории Ростовской области 1 апреля в 22:28. «Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам»,— говорилось в сообщении системы РСЧС.