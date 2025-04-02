Дональд Трамп поднял настроения российского бизнеса

Мартовские «опросные» индикаторы деловой активности бизнеса вновь значительно разошлись в оценках ее состояния, но фиксируют явное улучшение ожиданий компаний. Так, промышленный PMI S&P в марте продемонстрировал первое сжатие деловой активности в обработке с сентября 2024 года, снизившись до 48,2 пункта с 50,2 в феврале 2025 года.

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«Данные за март сигнализировали о дальнейшем ухудшении состояния обрабатывающей промышленности. Отмечается уменьшение внутреннего и внешнего спроса. Но более оптимистичные ожидания будущего производства подстегнули наем, темпы которого сохраняются прежними»,— фиксируют авторы исследования, отмечая заметное снижение закупочных цен (курс повлиял на цены импорта) и сильное торможение роста отпускных.

Индекс деловой среды РСПП (охватывает компании большинства секторов) в марте продолжил восстанавливаться с локального минимума в 43 пункта в декабре 2024 года, увеличившись до 47,6 пункта (на 1,4 пункта к февралю). Хотя спрос на продукцию и услуги по опросам РСПП в феврале пытался расти, в марте тренд не устоял — показатель продолжил сжиматься. Тем не менее индекс личной оценки делового климата, который измеряет РСПП, за март прибавил сразу 8,2 пункта, до 48,1, отражая надежды на ослабление санкций.

Конъюнктурные опросы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (пожалуй, самые оперативные) в марте, как и PMI, показали отскок настроений в промышленности от дна, зафиксированного в феврале. «Охлаждение экономики, о необходимости которого говорил ЦБ РФ в 2024 году, близится, похоже, к завершению. Спрос, по оценкам предприятий, начинает восстанавливаться, прогнозы продаж набирают оптимизм, начинает, возможно, разворачиваться и динамика выпуска.

В марте 2025 года промышленность начала избавляться от инвестиционного пессимизма благодаря, скорее всего, усилиям мистера Трампа»,— перечисляют авторы доклада. При рекордно низкой официальной безработице предприятия сообщают о дефиците кадров и впервые с сентября 2020 года не демонстрируют позитива в планах найма (см. график). «Аналитики уже приходят к выводу, что компании перестали искать сотрудников, смирившись с невозможностью их найти»,— отмечают авторы.

Артем Чугунов