Старообрядцам-соотечественникам разрешили упрощенно получать гражданство РФ

Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий старообрядцам—участникам программы переселения соотечественников получить российское гражданство в упрощенном режиме при переселении на Дальний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старообрядческая община Семейских в Улан-Удэ

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Старообрядческая община Семейских в Улан-Удэ

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь переехать в Россию людям, оказавшимся за ее пределами после распада СССР. При переселении участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку (им, например, выплачивается разовое пособие на обустройство и пособие по безработице). Всего в 2006–2024 годах, по данным МВД, в РФ переехало более 1,2 млн соотечественников.

Согласно указу, старообрядцы для получения гражданства не должны подтверждать знание русского языка и истории российского государства. Но претендовать на льготу старообрядцы могут только в случае переселения в регионы Дальневосточного федерального округа. При этом им требуется ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ).

Предстоятель РПСЦ митрополит Корнилий заявил “Ъ”, что он признателен президенту, указ которого отражает «интересы древлеправославных христиан, желающих вернуться на Родину». «У старообрядцев непростая историческая судьба, но чувство Родины живо в их сердцах наряду с любовью к русской традиции и культуре. Неудивительно, что старообрядцев, по каким-либо причинам оказавшихся за рубежом, тянет в свое благословенное Богом Отечество. Отрадно, что государство способствует возвращению близких нам по духу исконно русских людей, предоставляя им возможность молиться и трудиться на родной земле для укрепления нашего Отечества»,— отметил митрополит. Эмилия Габдуллина, Павел Коробов