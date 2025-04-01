Президент Узбекистана Мирзиёев заявил о стабилизации ситуации в Афганистане

По оценкам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, движению «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено), которое находится у власти в Афганистане, удалось стабилизировать ситуацию в стране. В частности, руководство перенаправило ресурсы на развитие инфраструктуры, а также на сокращение выращивания опиумного мака. Слова господина Мирзиёева приводит EU Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шавкат Мирзиёев

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Шавкат Мирзиёев

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Узбекский президент указал на развитие афганских аэропортов, внутренних железнодорожных сетей, а также объектов водоснабжения и энергетики. Кроме того, после запрета на продажу наркотиков, введенного в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95%.

«В этом контексте мы готовы сотрудничать с Европейским союзом и другими международными партнерами для совместного продвижения позитивной повестки дня и инициатив, которые помогут Афганистану не только преодолеть нынешние кризисы, но и развиваться в долгосрочной перспективе»,— сказал Шавкат Мирзиёев. По его мнению, Афганистан важно вовлекать в международные процессы, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов на его территории. На данном этапе также необходимо продолжать оказывать помощь Афганистану в области образования.

Вчера, 31 марта, сообщалось, что Генпрокуратура России попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме 17 апреля.

Подробнее о пересмотре Москвой решения о признании движения террористическим — в материале «Ъ».