Обвинение будет добиваться смертной казни для убийцы директора UnitedHealthcare

Генпрокурор США Пэм Бонди поручила федеральным прокурорам добиться назначения смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Госпожа Бонди объяснила это тем, что прокуратура выполняет программу президента США по прекращению насильственных преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиджи Манджоне

Фото: Steven Hirsch / New York Post / Pool / AP Луиджи Манджоне

Фото: Steven Hirsch / New York Post / Pool / AP

«Убийство Луиджи Манджоне Брайана Томпсона — невиновного человека и отца двух маленьких детей — было преднамеренным, хладнокровным убийством, которое потрясло Америку. После тщательного рассмотрения я поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни»,— сказала генпрокурор (цитата по сайту Минюста США).

Генерального директора страховой компании застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию. Произошедшее власти США назвали актом политического насилия. Господина Манджоне задержали по подозрению в убийстве 9 декабря в «Макдоналдсе» в Пенсильвании. 18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило ему обвинения по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Луиджи Манджоне не признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».