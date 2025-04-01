Обвинение будет добиваться смертной казни для убийцы директора UnitedHealthcare
Генпрокурор США Пэм Бонди поручила федеральным прокурорам добиться назначения смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Госпожа Бонди объяснила это тем, что прокуратура выполняет программу президента США по прекращению насильственных преступлений.
Луиджи Манджоне
Фото: Steven Hirsch / New York Post / Pool / AP
«Убийство Луиджи Манджоне Брайана Томпсона — невиновного человека и отца двух маленьких детей — было преднамеренным, хладнокровным убийством, которое потрясло Америку. После тщательного рассмотрения я поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни»,— сказала генпрокурор (цитата по сайту Минюста США).
Генерального директора страховой компании застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию. Произошедшее власти США назвали актом политического насилия. Господина Манджоне задержали по подозрению в убийстве 9 декабря в «Макдоналдсе» в Пенсильвании. 18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило ему обвинения по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Луиджи Манджоне не признал вину.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».