«Иви» запустил стриминговый сервис в Турции

Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил в Турции стриминг ivi. Как обнаружил «Ъ», его мобильное приложение уже доступно в Google Play, но сервис блокирует доступ с российских IP-адресов. Основной каталог составляют сериалы, на которые сервис приобрел права, а также релизы местных ТВ-каналов.

Сейчас в Турции работает несколько онлайн-кинотеатров, среди них — Amazon Prime Video, Netflix, а также местные BluTV, tabii (ранее — zle, принадлежит турецкой теле- и радиокорпорации TRT), Exxen и Gain. Еще один видеосервис — Disney+ — в 2023 году покинул страну и полностью остановил производство контента для региона. Опрошенные «Ъ» источники на медиарынке считают, что «Иви» выходит на стагнирующий рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкое потоковое».