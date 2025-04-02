Турецкое потоковое

Онлайн-кинотеатр «Иви» может выйти на турецкий рынок видеосервисов. Компания запустила там отдельный стриминг ivi, а его мобильное приложение уже доступно в Google Play. Основной каталог составляют сериалы, на которые сервис приобрел права, а также релизы местных ТВ-каналов. Потенциальная емкость рынка Турции по итогам 2025 года составит почти $1 млрд, а в условиях инфляции в стране ежемесячная стоимость подписок превышает $15. Но эксперты предупреждают, что онлайн-кинотеатр будет востребован скорее у туристов из России, чем локальных пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил отдельный сайт в Турции, обнаружил “Ъ”. Мобильное приложение турецкого ivi для Android также доступно в Google Play. Однако при попытке зайти на сайт с российского IP-адреса появляется сообщение «Недоступно в вашем регионе». При попытке смены языка на русский сайт перенаправляет пользователя на местный онлайн-кинотеатр. Сейчас там в основном представлены местные драматические сериалы (dizi), также доступен просмотр релизов ТВ-каналов. В их числе — Now, aTV, Star, Sh ow, Kanal D. Получить бесплатный доступ к стримингу можно в течение 90 дней, говорится на сайте. Правообладателем и администратором ресурса является ООО «Иви», следует из пользовательского соглашения.

Принимать платежи за подписку уполномочено ООО «Смтер Групп», зарегистрированное в Республике Беларусь, говорится в документе. При этом «Иви» не гарантирует доступ к сервису, если пользователь оплачивает его с помощью Visa Electron, отдельных видов карт платежной системы MasterCard и Diners Club International. Собеседники “Ъ” предполагают, что это может быть связано с тем, что Visa и MasterCard могут отслеживать и блокировать транcакции. В «Иви» отказались от комментариев.

По данным Statista, емкость рынка легальных видеосервисов (ОТТ-платформ) в Турции в 2025 году достигнет $965,6 млн при ежегодном темпе роста (CAGR) в 6%. Средний счет на пользователя (ARPU) — $15,39.

Сейчас в Турции работает несколько онлайн-кинотеатров, среди них — Amazon Prime Video, Netflix, а также местные BluTV, tabii (ранее — Izle, принадлежит турецкой теле- и радиокорпорации TRT), Exxen и Gain. Еще один видеосервис — Disney+ — в 2023 году покинул страну и полностью остановил производство контента для региона. Причиной стала съемка сериала об основателе современной Турции Мустафе Кемале Ататюрке, против которого выступил Армянский национальный комитет США.

965,6 миллиона долларов достигнет емкость рынка легальных видеосервисов в Турции в 2025 году, по данным Statista.

Сам турецкий рынок сильно зарегулирован. В августе 2019 года в стране был принят закон, который требует от стриминговых компаний зарегистрироваться в Высшем совете радио и телевидения (RTUK) во избежание риска блокировки. Он обязывает стриминговые сервисы подавать заявку на получение специальной лицензии, которая стоит $3,5 тыс., а также отдать 0,5% дохода от подписчиков в год. В 2020 году вступил в силу закон о налоге на цифровые услуги, согласно которому игровые, музыкальные и видеоплатформы должны продавать продукты или услуги с уплатой налога с продаж в размере 7,5%. В марте Reuters сообщило, что турецкий антимонопольный комитет инициировал проверку Netflix, Amazon, BluTV, Exxen и Gain на предмет нарушения закона о конкуренции «путем заключения эксклюзивных соглашений и других ограничительных сделок и практик».

В «Газпром-медиа холдинге» (владеет онлайн-кинотеатром Premier) отказались комментировать перспективы нового стриминга на турецком рынке. В «Кинопоиске», Kion и Start не ответили на запрос.

«Иви» выходит на стагнирующий рынок, считают опрошенные “Ъ” источники на медиарынке:

«Преимущественно турки заинтересованы именно в ТВ-сериалах, поэтому платное телевидение проигрывает спутниковому вещанию».

Они предполагают, что сервис будет в основном ориентирован именно на российских туристов в стране за счет интеграции с российским онлайн-кинотеатром. По итогам прошлого года Россия стала лидером по числу посетивших страну туристов: их число превысило 6,7 млн, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России. Впрочем, собеседники не исключают, что в будущем «Иви» превратит турецкий онлайн-кинотеатр в отдельный видеосервис со своим юрлицом, отдельной подпиской и позиционированием по аналогии с подразделением стриминга в Казахстане.

Юлия Юрасова