Осознали киберопасность

Спрос на специалистов по информационной безопасности в Нижегородской области растет быстрее, чем по стране в целом. За год потребности региональных компаний в таких сотрудниках выросли на 12%, в России — на 5%. Эксперты объясняют это спецификой промышленного региона, где больше целей для хакерских атак. По словам чиновников, решить проблему нехватки специалистов может, прежде всего, корректировка образовательных программ в вузах.

Растущая хакерская активность вынуждает нижегородские компании уделять больше внимания защите от киберугроз

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За 2024 год нижегородские работодатели разместили более 500 вакансий о поиске специалистов в области информационной безопасности — на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные по региональной специфике найма специалистов по информбезопасности представила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. За последний год в целом по стране общее число вакансий ИБ-специалистов на платформе составило 5,1 тыс., что на 5% больше, чем за весь 2023 год. В Нижегородской области спрос продолжает расти: в первые месяцы года компании искали еще 170 специалистов по информбезопасности.

«Потребность в защите данных у компаний Нижегородской области начинает укрепляться и расти. Региональные компании все чаще становятся целями сетевых атак. Среди причин — поиск хакерами более уязвимых жертв, геополитическая обстановка», — отмечают аналитики HeadHunter.

Чтобы привлекать и удерживать нужные кадры, компании увеличивают зарплату специалистам по кибербезопасности.

На данный момент средняя зарплата такого сотрудника в Нижегородской области составляет 65,7 тыс. руб. Это на 10% больше, чем в 2024 году. Максимальная зарплата ИБ-специалиста по региону сейчас достигает 200 тыс. руб.

«Среди более 3,5 тыс. соискателей из всех регионов России в среднем IT-специалисты планируют зарабатывать более 200 тыс. руб. в месяц, — комментирует заместитель генерального директора сервиса “Работа.ру” Александр Ветерков результаты отраслевого исследования. — Последние несколько лет наблюдается значительный рост зарплат, который стал ключевым трендом на рынке труда. Одна из основных причин — дефицит квалифицированных кадров, что вынуждает компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты».

Академический руководитель образовательной программы «Информационная безопасность» IT-кампуса «Неймарк» Сергей Ежов подтверждает, что на рынке Нижнего Новгорода, как и в других регионах России, ощущается дефицит специалистов по информационной безопасности. Эксперт отмечает, что в прошлом году хакерская активность в отношении нижегородских компаний усилилась.

«Кроме массовых фишинговых рассылок сотрудникам компаний было зафиксировано несколько целенаправленных атак на крупные ИТ-компании в Нижнем Новгороде. В частности, в 2024 году наблюдался рост числа атак, направленных на уничтожение данных и приостановку деятельности организации. Эти группы использовали различные тактики, включая фишинг и эксплуатацию уязвимостей, чтобы получить доступ к системам и зашифровать или уничтожить данные. Компаниям необходимо усиливать меры по защите своих информационных систем»,— заключает господин Ежов.

Одной из ключевых мер решения проблемы нехватки ИБ-специалистов должна стать корректировка вузовских образовательных программ.

«Нехватка компетентных специалистов по информационной безопасности — это актуальная для нас проблема. Их подготовка "с нуля" требует длительного времени, поэтому в первую очередь необходимо внедрить в уже действующие программы обучения по кибербезопасности в нижегородских вузах такую дисциплину, как "мониторинг, обнаружение, реагирование и расследование компьютерных инцидентов"», — отмечал на национальном «Инфофоруме-2025» в феврале замминистра цифрового развития и связи Нижегородкой области Дмитрий Осипов.

«Сегодня специалист по кибербезопасности — это прежде всего эксперт в ИT со своей узкопрофильной специализацией в кибербезопасности. Причем иногда эта специализация выходит за рамки сферы кибербезопасности: финансисты, разработчики моделей искусственного интеллекта, математики, инженеры данных»,— добавляют в пресс-службе Сбер».

Там подчеркивают, что образовательным организациям важно обеспечивать синергетический эффект совместной работы специалистов с разными навыками и знаниями.

Анастасия Титова, Татьяна Салахетдинова